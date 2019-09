Väätsa Prügila nõukogu esitas endiste juhtide kohta kuriteoteate

Nõukogu palub uurida, kas ettevõtte majandustulemuste nõrgemana näitamise ja 2016. aastal sõlmitud prügila varade müügilepingu vahel on seos ja kas juhatuse liikmed said tehingust isiklikku kasu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nõukogu esimehe, Järva vallavanema Rait Pihelgase sõnul lähtuti audiitori märkusest, et prügila ladestusala sulgemise eraldis 1,7 miljonit eurot võib olla ülehinnatud. Ka on nõukogu hinnangul endine juhatus vaba ladestusala suurust tegelikkusest oluliselt väiksemana näidanud.

"Meil on soov teada, kas 2016. aastal esitati ettevõtte majandustulemusi teadlikult negatiivsena ja sellest lähtuvalt tehti ka varade üleandmise leping ehk kas endine juhatus eksitas nõukogu liikmeid ja omanikke teadlikult," rääkis Pihelgas.

"Strateegiline partner ju leiti ja leiti küll üks riiulifirma - RS Valdus -, mitte mingi suur ettevõte. Küsimus on, et kas selle tehingu tegemiseks tehti teadlikke liigutusi, et omanikele jätta mulje, et ettevõte on väga kahjulik ja ei ole ka jätkusuutlik," lisas ta.

Väätsa Prügila juhatuse endine liige Kalev Aun polnud telefoni teel kättesaadav ja Aivar Lõhmus ei soovinud "Aktuaalsele kaamerale" teemat kommenteerida.