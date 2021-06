Iseseisvuse taastamise 30. aastapäev kulmineerub öölaulupeoga

Ürituse toimkonna juhi Jaanus Rohumaa sõnul on koostatud pikk programm, mis kestab terve suve. Üle Eesti hakkavad peagi rändama erinevad näitused, toimuvad etendused ja läbi viiakse erinevaid noorteprojekte. Sel aastal ei jää pidamata ka öölaulupidu, mis sel korral toimub üle Eesti erinevates asukohtades.

"20. augustil toimub väga palju erinevaid sündmusi, alustades pidulikust lipu heiskamisest ja 20. Augusti Klubi kogunemisest. Teletorni juures viiakse läbi ka perepäev. Lauluväljakul on avatud Laulva Revolutsiooni muuseum. Peale seda toimuvad üle Eesti erinevates kohtades ühislaulmised." sõnas Rohumaa.

"Praegu läks käima ajaloomuuseumi näitus, mis on hetkel Tallinnas ja mis järgmise poole aasta jooksul hakkab rändama ka üle Eesti. Teine, mis peatselt käima läheb, on Vabamu rändnäitus, mis samuti sõidab läbi Eesti. Hetkel on toimumas ka erinevad noorteprojektid, kus noored on teinud oma kodukandi ümbrusest või kodukandist filmi või mingi uurimuse, mis näitab seda, mis viimase kolmekümne aasta jooksul tehtud on" lisas ta.

Noorteprojektide eesmärk on programmi kommunikatsioonijuhi Heidi Ojamaa sõnul noorte teadlikkuse tõstmine. "Oleme otsustanud korraldada koostöös erinevate partneritega just noortele suunatud projekte. Eesti Vabariigi loos on mitmeid märgilise tähendusega sündmuseid, mis kannavad endas alati nii sümboolset kui ka sisulist väärtust. Nende lugude tundmaõppimine, olulisuse teadvustamine ja väärtustamine taasloob ja tugevdab eri põlvkondade ajaloomälu, identiteeti ning ühiskonna sidusust. Üht riiki kannavad alati inimesed, mistõttu on oluline, et uus põlvkond mõistaks minevikus toimunud lugusid. Nii toetatakse ühiskonna kultuurilist jätkumist."

Rohumaa lisas, et soovib näha inimestelt iseseisvat osavõttu taasiseseisvumise tähistamisel. "Minu ideaal on näiteks isegi see, et inimesed paneksid oma koduõue ekraanid püsti ja kutsuksid sinna oma sõbrad, tuttavad ja lähedased."

Laulupidude plaan

20. augusti õhtupoolikul, algusega kell 19 toimuvad üle Eesti erinevates paikades laulupeod. Suuremad ühislaulmised on Tallinnas, Tartus, Narvas, Rakveres ja Pärnus. Väiksemaid ühislaulmisi hakatakse korraldama ka teistes kohtades. Ülekannet kõikidest suurematest laulupidudest vahendab ERR. Rohumaa sõnul kestab praeguse seisuga kogu lauluprogramm pea kuus tundi ja koosneb erinevatest lauluplokkidest.

Ojamaa sõnul selgub täpne laulupeo kava juuli alguseks. "See läheb lukku juuli alguses. Küll aga saab öelda, et lisaks isamaalistele lauludele kõlavad ka viimase kolme kümnendi ägedamad lood."

Laulupidudel osalemiseks on vaja end eelnevalt registreerida. "Laulupidudele koduste laulupesade registreerimiseks me veel otsime head tehnilist lahendust. Lauluväljakutele kohale tulijad peavad eelnevalt soetama piletimüügist nullpileti ja näitama 24h enne ürituse algust tehtud negatiivset koroonatesti või täidetud vaktsineerimispassi." lisas Ojamaa.

Täpne osalejate piirarv laulupidudel on veel selgumisel. "Kohtume regulaarselt terviseametiga. Lubatud rahvaarv on rahulikul tõusuteel. Täpsematest publikunumbritest anname teada augusti alguseks."

Eesti Vabariigi 30. aastapäeva kavaga on täpsemalt võimalik tutvuda lehelt https://30aastat.ee