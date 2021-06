Eestlased loodavad korraldada field target laskmise MM-i

Eva Maria Tõnurist oli vaid 13-aastane, kui ta juba juunioride MM-ilt hõbemedali võitis. Field target laskmisega on ta tegelenud maast madalast ja kogenud igasugu võistlusolukordi.

"Rahes lastes, paduvihmas lastes. Meil oli eelmine suvi vist 30 kraadi kuuma. Kui on rasked olud ja sa saad pihta, siis see emotsioon, mis pärast seda tuleb, on hästi-hästi hea," ütles Tõnurist.

Mirelle Rebane sattus field target laskmise juurde isa ja venna jälgedes.

"Mulle hakkasid püssid nii väga meeldima. Tegelikult juba alguses meeldisid. Kui ma nägid, et nad hakkasid tegelema, ma mõtlesin, et ma tahan ka. Ma proovisin kaks korda isa püssi ja mõtlesin, et jaa, see on see, mida ma tahan teha nüüd," rääkis Rebane.

Eva Maria ja Mirelle treener, kuuekordne naiste maailmameister Heli Jalakas on spordiala edendamise juures olnud sellest peale, kui seda Eestis 2010. aastal harrastama hakati.

Field target laskmine imiteerib jahti. Lastakse loodusesse paigutatud metallmärkide pihta. Märgid jäävad laskuritest 9 kuni 50 meetri kaugusele.

"Kui minu abikaasa selle ala maale tõi, siis me omakeskis arutasime, et see on spordiala, mida sa võid hakata harrastama sellest ajast peale, kui sa juba jaksad hoida püssi, ja teha sinna maani, kuni sa veel jaksad hoida püssi," lausus Jalakas.

Laupäeval alanud Eesti meistrivõistluste etapi tegi keeruliseks erakordselt palav ilm, sellega kaasnenud miraažid ja muutlik tuul, mis vaid mõne hetkega ka kogenud laskurile paraja vingerpussi võib mängida.

"Meil ei ole praegu sellist rahastust, et me saaksime palgata treeneri. Me teeme selle töö kõik oma entusiasmist, oma isiklikust ajast. Ja me oleme teinud ka väga palju rahvusvahelisi võistlus. Ma arvan, et meie võistluste organiseerimise tase ongi tegelikult rahvusvahelisel tasemel;" lausus Jalakas.

Lähiaastatel loodavad eestlased korraldada ka field target laskmise maailmameistrivõistlused.