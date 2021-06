Leedu kahtlustab Valgevene võime migrantide piirile saatmises

Leedu kahtlustab Valgevene võime migrantide rühmade korduvas saatmises piirile.

"On ilmne, et Leedu vastu peetakse hübriidsõda ja illegaalsed rändevood on üks vahenditest," ütles siseminister Agne Bilotaite.

"Need Leetu saabuvate ebaseaduslike migrantide vood pole juhuslikud. Need on hästi korraldatud. Bagdadist ja Istanbulist on lennud Minskisse," viitas minister iraaklaste saabumisviisile.

Väidetavalt on Valgevene piirivalvurid sisserändajate jälgi peitnud. Bilotaite sõnul süvendab see kahtlusi, et sealsed ametnikud võivad asjaga seotud olla.