Nauseda pakkus Leedut NATO järgmise tippkohtumise paigaks

"Mul on hea meel teatada, et Leedu on valmis pakkuma kogu vajalikku taristut ja olema koduks NATO järgmisele tippkohtumisele, mis toimub pärast 2022. aasta tippkohtumist Hispaanias," ütles Nauseda esmaspäeval Brüsselis NATO tippkohtumisele saabudes.

NATO järgmise tippkohtumise aeg ega koht ei ole veel kokku lepitud.

Nauseda rääkis enne tippkohtumist ajakirjanikele, et praegu on näha idast lähtuvate julgeolekuohtude kasvamist ning seepärast peab NATO suurendama oma kollektiivset kaitset ja ohjeldusmeetmeid. "Selleks vajame adekvaatset ja piisavat rahastust ja me toetame programmi NATO 2030," ütles Nauseda.

"Leedu kui alliansi vastutustundlik liige on valmis andma oma panuse. Me oleme kahe-protsendi-klubis (riigid, mis eraldavad riigikaitsele vähemalt kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust - ERR) ning kavatseme kaitsekulude osa tõsta 2030. aastaks 2,5 protsendini," rääkis Nauseda.

Leedu president rõhutas ka NATO vägede kiire ümberpaigutamise võime arendamist, mis praeguses julgeolekuolukorras on tema sõnul kriitilise tähtsusega. "Meil on vaja konkreetseid plaane ja skeeme, kuidas olla valmis ja tegelda erinevate ohtudega, olgu see otsene sõjaline tegevus, hübriid- või küberrünnakud," ütles Leedu president.

Nauseda rõhutas vajadust jätkata NATO avatud uste poliitikaga, viidates esmajärjekorras Gruusiale ja Ukrainale, kellele NATO tippkohtumisel Bukarestis 2008. aastal anti sellekohaseid lootusi.

Esmaspäeva lõunal algas Brüsselis NATO tippkohtumine, millel teiste seas osaleb ka USA president Joe Biden.