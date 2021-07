Michel lubas Leedule abi kõnelustel migrantide päritoluriikidega

Michel ütles, et tõstatab tuleval nädalal selle küsimuse läbirääkimistel Iraagi peaministri Mustafa Al-Kadhimiga. Suurem jagu Valgevenest Leetu jõudvaid immigrante on just iraaklased.

"Toetan kõiki Leedu valitsuse püüdeid teha nende naasmise poliitika võimalikuks," ütles Michel. "Me võtame ühendust niisamuti teiste rände lähteriikidega, et näha, kuidas oleks võimalik laiendada nendega koostööd, andes märku, et seadusvastaseid vahendeid kasutades ei ole võimalik siia pääseda," lisas ta.

Micheli sõnul aitab koostöö lähteriikidega kiiremini tuvastada dokumentideta migrantide päritolu ja otsustada neile varjupaiga andmise üle.

Micheli saatnud Leedu peaminister Ingrida Šimonyte ütles, et loodab EL-i abile suhtluses rände lähte- ja transiitriikidega, sest EL-i positsioonid taolistel läbirääkimistel on tugevamad.

Šimonyte süüdistas Valgevene võime migrantidevoo julgustamises, nimetades seda hübriidrünnakuks.

"Me valvame mitte ainult Leedu piiri, vaid ka Euroopa Liidu välispiiri," ütles ta.

Leedu delegatsioonid suunduvad juulis rändeküsimusi arutama Iraaki ja Türki.

Valgevene autoritaarne president Aleksandr Lukašenko teatas, et tema riik peatab koostöö EL-iga ebaseadusliku migratsiooni tõkestamisel seoses majandussanktsioonidega, mille Euroopa Liidu riigid on Minskile kehtestanud.

Lukašenko kinnitas teisipäeval oma seisukohta. "Kui keegi arvab, et me sulgeme meie piirid Poola, Leedu, Läti ja Ukrainaga ning muutume laagriks inimestele, kes põgenevad Afganistanist, Iraanist, Iraagist, Süüriast, Liibüast ja Tuneesiast, siis nad eksivad," ütles Lukašenko valitsuse istungil.

"Me ei pea kedagi kinni, nad ei tule meie juurde, vaid valgustunud, sooja ja hubasesse Euroopasse," lisas ta.

Leedu kuulutas eelmisel nädalal välja eriolukorra seoses migrantidevooga Valgevenest.