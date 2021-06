Leedus hakkas tööle põgenikelaager

Pabrade lähistele rajatud laagris on 73 migranti, kellest 27 on karantiinis, vahendas Leedu rahvusringhääling piirivalve pressiesindajat Giedrius Mišutist. Valdav osa laagri asukaid on üksikud mehed.

Uudisteagentuur BNS teatas neljapäeval, et üle Valgevene piiri on sel aastal ebaseaduslikult Leetu saabunud 405 sisserändajat.

Laager on jagatud kaheks osaks, karantiiniplokk mahutab 60 inimest, tavaosas mahub elama kuni 290 inimest. Laagri territooriumil on ka duširuumid, pesula, tualetid ning söögiruumid.

Valgevenest saabunud migrantide arvu järsku kasvu on seondatud sealse valitseja Aleksandr Lukašenko kättemaksuga Leedule, mis on üks juhtivaid Lukašenko režiimi kriitikuid.

Eelmisel aastal tabati Valgevenest ebaseaduslikult Leedusse saabumiselt 81 inimest, 2019. aastal 46 ja 2018. aastal 104 inimest.

Leedu siseminister Agnė Bilotaitė on öelnud, et Valgevene ametnikud võivad olla seotud "sisserändajate organiseeritud transpordiga" Leetu. Tema sõnul on viimase aja suur migrantide arvu kasv osa Minski režiimi Leedu vastasest poliitikast, vahendas BNS.

Leedu eksperdid: iraaklasi toob Minskisse Valgevene riiklik reisikorraldaja

Leedu rahvusringhäälingu raadiosaates osalenud ametnikud kirjeldasid reedel seda, kuidas Valgevene võimud on alustanud iraaklaste massilist vedu Minskisse, kust nad juhatakse edasi Leedu suunas.

Minskisse saabuvad igapäevaselt reisilennukid Istanbulist ning kaks korda nädalas ka Bagdadist, millega tullakse Valgevene võimude väitel tutvuma riigi ajaloo ja kultuuriga ning puhkama sealsetes sanatooriumides. Lennufirma Fly Baghdad esimene reis maandus Minskis 10. mail ning nüüdseks peaks Valgevene pealinnas asuma juba umbes 1500 iraaklast, rääkisid Leedu piirivalvejuhid raadiosaates.

Nad kirjeldasid süsteemi toimimist, kus Valgevene riikliku turismiettevõtte Tsentrkurort kaudu 400-dollarise lennukipielti ostnud iraaklastele ja süürlastele tagatakse automaatselt ka Valgevene viisa. Kuna Tsentrkurortile alluvad ka valgevene sanatooriumid ja hotellid, siis võib ettevõte teoreetiliselt iraaklasi ka oma asutustes majutada.

Tegelikult tabavad Leedu piirivalvurid aga Valgevene-lähedastes metsades iga päev inimesi, kelle pole dokumente ja kes väidavad, et on iraaklased. Nendelt on raske saada selget infot selle kohta, kuidas nad sinna sattusid, rääkisid Leedu piirivalveametnikud.

Kui iraaklaste Minskisse jõudmise kohta on palju ebaselgust, siis nende reisi viimane etapp on sageli sarnane: Minski lennuvälja võetakse nad tumeda auto peale, mis viib nad piiri lähistele. "Seal näidatakse neile suund kätte, öeldes - seal on Euroopa, mine sinna," rääkis Leedu piirivalve migratsiooniosakonna juhataja Evelina Gudzinskaite.

Seni ei ole teada, kas skeemis osaleb ka Leedu kodanikke, kuid kolmapäeval pöördus Leedu siseminister prookuratuuri poole seoses Valgevenest lähtuvate ebaseduslike piiriületustega.