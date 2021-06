Soome valimiste keskmes on heaoluühiskonna alalhoiu küsimused

Soomes kandideerib sel aastal ligikaudu 300 omavalitsuse volikogusse üle 30 000 kandidaadi. Igas linnas ja vallas on oma kohalikumadki teemad, kuid üldiselt kumab Soome erakondade valimisplatvormidest ning väitlustest mure heaoluühiskonna jätkumise pärast.

"Eelkõige on esil mitmed heaoluteemad. See tuleneb vähemalt osaliselt koroonapandeemiast. Tugevalt on pinnal nii heaoluteenuste tagamine

kui ka pandeemia tekitatud mure inimeste vaimse tervise ning eriti just laste ja noorte heaolu pärast," kommenteeris Helsingi ülikooli sotsiaalpsühholoogia lektor Katarina Petterson ERR-ile.

Erakondade valimisprogramme analüüsinud Soome tervise- ja heaoluinstituudi eriteadur Paula Saikkonen märgib, et nendest peaaegu puuduvad tavaliste keskealiste töölkäivate inimeste huvid.

"Erakonnad on väga hästi endale selgeks teinud, kes kasutavad omavalitsustes avalikke teenuseid kõige rohkem: lapsed, noored, pered ja vanurid," põhjendas Saikkonen.

Üldiselt on Soome erakonnad suutnud seekordse valimiskampaania ajal püsida üsna hästi kohalike omavalitsuste pädevusse kuuluvate teemade juures. Erand on rahvuskonservatiivne Põlissoomlased.

"Põlissoomlaste valimisprogramm tundub olevat selline, et Soome omavalitsustes on kõik väga halvasti ja seda saab muuta valitsuse kukutamisega. Põlissoomlased püüavad selgelt protestihääli, kuid nende pakutav alternatiiv jääb väga segaseks," hindas Saikkonen.





Sel sajandil on Soomes palju poleemikat tekitanud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste reform, mis peaks kaasama seni omavalitsuse vastutada olevate teenuste pakkumisse varasemast palju enam erasektorit. Nii-nimetatud sote-reform paistab nendel valimistel silma siiski rohkem üleriigilise poliitika osana stiilis "valitsuserakonnad poolt, opositsioon vastu".