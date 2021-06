Galerii: Põltsamaa taastab oma hiilgust rooside linnana

Need kümned inimesed, kes teisipäeval Põltsamaa Roosisaarele roose istutasid, ei lasknud ennast mitu korda paluda. Tuldi nii üksi kui perekonniti, aga kohalik tervisekeskus pani välja koguni kümme vabatahtlikku.

"Me saatsime meili teel üleskutse ja kõik, kes tulid, need rõõmsalt tulid ja kellel on töökohustused, nendel on töökohustused," ütles talguline Merle Mölder. "Mina ei ole eriline aiainimene, ma olen võib-olla neli-viis roosi elus istutanud. Aga täna umbes viiskümmend."

"Siin naised istutavad ja meesterahvad valmistavad ette - kaevavad ja mõõdavad. Ja kuna ma olen ehitaja olnud, siis minu ülesandeks on mõõtmine," kirjeldas talguline Ain Meikup tööjaotust.

Roosisaaare uuendamine on osa Põltsamaa linnasüdame värskendamisest, millega loodetakse taastada Põltsamaa tuntus rooside linnana.

"Teeme siia sellise linna keskväljaku ehk südame," iseloomustas talgujuht Kristi Klaos. "Ja tulevad uued kõnniteed ja tuleb 2 000 roosiistikut. Lisaks amfiteatri ala, purskkaev, muusikapark ja natuke tegevust igale vanusele ja selline mõnus olemise ala. Kui enne oli siin roose kuskil 500, siis nüüd on meil plaanis 2000 roosi istutada."

Talgulised lubasid oma kätetööd hiljem juba koos perega imetlema tulla.

30. juunil möödub 95 aastat Põltsamaale linnaõiguste andmisest, siis ootab uuenenud roosisaar ka esimesi külastajaid.