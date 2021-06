Statistikaamet: mullu suri koroonaviiruse tõttu 203 inimest

Statistikaameti täpsustatud andmetel registreeriti Eestis eelmisel aastal 15 811 surma, tavapäratult palju ehk 944 registreeriti vägivaldseid surmasid, millest 181 olid kukkumise ning 52 uppumise tagajärjel, edastas statistikaamet.

COVID-19 tõttu suri statistikaameti andmetel mullu 203 inimest. See on sama arv, mille esitas ka Tervise Arengu Instituut.

Statistikaameti analüütiku Koit Merese sõnul sureb reeglina kõige rohkem inimesi aasta esimeses kvartalis. Tavapäraselt ületab ka esimese poolaasta surmade arv veidi aasta teise poole oma.

"Eelmisel aastal jaotusid surmad aasta peale tavapärasest võrdsemalt, aga veidi rohkem oli surmasid just teisel poolaastal. Võrreldes eelnevate aastatega oli selgelt rohkem surmasid neljandas kvartalis ning eriti kurva statistikaga eristus detsember, mil suri 1542 inimest," ütles Meres.

Vägivaldseid surmasid oli palju

Vägivaldseid surmasid registreeriti möödunud aastal 944, neist 604 juhul oli põhjuseks õnnetusjuhtum, 207 korral enesetapp, 40 inimest suri rünnaku tagajärjel ja 61 juhul oli täpne põhjus ebaselge.

"Surmaga lõppenud õnnetusjuhtumitest hakkavad kõige teravamalt silma juhuslikud kukkumised ja uppumised. Eelmisel aastal kukkus end surnuks 181 inimest, mis on 71 võrra enam kui aasta varem. Uppumisi registreeriti 52 ja see on samuti viimaste aastate üks mustemaid näitajaid," selgitas Meres.

Analüütiku sõnul suurenes 2020. aasta neljandas kvartalis hüppeliselt just vanemate inimeste suremus.

"Näiteks rohkem kui pooled aasta jooksul kukkumise tagajärjel surnud isikutest olid 80-aastased või vanemad. Suur osa neist suri aasta viimastel kuudel, koroonapiirangute ajal, kodus kukkumise tagajärjel," lisas Meres.