Tanklad tõstsid kolmapäeval taas kütusehinda

Kolmapäeval tõstsid tanklaketid 95-oktaanise bensiini hinna 1,429 euroni, 98-oktaanise bensiini hinna 1,459 euroni ja diislikütuse hinna 1,209 euroni liitrist. Kütusehindade tõusu põhjusena toovad kütusemüüjad ülemaailmsete koroonapiirangute leevenemise, inimesed on rohkem liikuma hakanud ja seega on suurenenud ka nõudlus.

Alexela juhatuse liikme Tarmo Kärsna sõnul on kütusehinna tõusu taga majanduskasvust tulenevalt kasvav hind maailmaturul. "Sisseostuhinnad on kergelt uuesti tõusma hakanud. Eesti-sisest põhjust poolegi," rääkis ta.

Kärsna sõnul ei tähenda see siiski, et kütusehind oleks kõikides tanklates sama. "Sisseostuhind on kõigil üks, konkurentsisituatsioon on eri kohtades erinev ja osades kohtades on erinevad hinnad," lisas Kärsna.

Olerexi kütuste sisseostu- ja logistikajuht Anton Šafrostin rääkis, et maailmaturu hind on võrreldes paari kuu taguse ajaga tõusnud. "Olukord on selline, et maailmas on kütusele nõudlus suuremaks läinud seoses koroonaviirusest taastumisega," rääkis ta.

Naftakartell OPEC kärpis mullu koroonapandeemias järsult nafta tootmismahte, nüüd on OPEC alustanud taas naftatootmise järk-järgulise suurendamisega. Šafrostini sõnul sõltub edasine kütuseturul toimuv OPEC-ist, kuid nende otsustusprotsessi ennustada ei saa.

Tarbijahinnaindeks tõusis tänavu mais aastavõrdluses 3,6 protsenti, seda mõjutas enim mootorikütuse kallinemine. Nii bensiini kui diislikütuse hind kerkisid aastaga 20,2 protsenti, seda mullu mais toimunud aktsiisilanguse taustal.