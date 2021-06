Kütusemüüjad: bensiini hind jätkab tõenäoliselt kerkimist

Kuigi bensiini hind on kasvanud maailmaturul viimase poole aastaga juba 60 protsenti, tähendab aina kerkiv toornafta hind, et hinnatõus jätkub ja ka Eesti tanklates võib bensiini hind tõusta suve jooksul rekordtasemele.

Madalad nakatumisnäitajad ning hoogustuv vaktsineerimine kasvatavad ilmselt oluliselt inimeste reisimist sel suvel ja kui lisada maailmaturu hindade kasv, võib Eestis näha suure tõenäosusega rekordilisi bensiinihindasid, ütles ERR-ile Alexela juhatuse liikme Tarmo Kärsna.

Bensiini hinna kasvu tanklates ennustasid ka Olerex ja Circle K.

Circle K mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi ütles, et toornafta hinnatõus ning positiivne tarbimise prognoos üle terve maailma võivad kütusehinnad viia Eestis rekordtasemele.

Olerexi tegevjuhi Piret Milleri sõnul prognoositakse toornafta hinna märkimisväärset tõusu.

"Hetkel me näeme, et hinnad kasvavad, suuremad rahvusvahelised traderid ennustavad sel aastal isegi toornafta hinda 100 dollarit barreli kohta. Praegu on hind on 73–74 dollarit. Seega on ka võimalik, et hinnad ka Eesti turul tõusevad. Samas tihe konkurents kütuseturul hoiab hinda all igal pool maailmas," lausus Miller.

Miller tõi lisaks maailmaturu hindade tõusule välja OPEC+ tootmispiirangud, Sassi sõnul on samal ajal märkimisväärselt vähenenud USA laovarud.

Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste ütles ERR-ile, et kuna ülemaailmne toornafta põhimõtteline tasakaal jääb järgmiste nädalate jooksul tõenäoliselt negatiivseks, võib arvata, et hinnad jätkavad veel kasvu. "Globaalne toornafta nõudlus on tõusnud peaaegu tagasi pandeemiaeelsele tasemele ja see on viinud ka valmistoodangu hinnad tõusule," lausus ta.

Sülluste nentis siiski, et koroona levib endiselt ja sujuvat majanduse taastumist ja hindade jätkuvat kasvu ei saa täie kindlusega prognoosida. "Näiteks laiem majanduse taasavamine sai tagasilöögi Ühendkuningriigis, kus lahvatas uus nakatumislaine. Samuti võib ajutiselt survestada toornafta hindu ka USA otsused Iraani sanktsioonide osas. Globaalselt on mõjutajaid palju ja selle baasilt järgnevate kuude Eesti jaehindu prognoosida on täna väga raske," lausus ta.

Poole aastaga hinnakasv 60 protsenti

Tarmo Kärsna tõi välja, et bensiini maailmaturu hind kasvas perioodil november 2020 kuni mai 2021 lausa 60 protsenti. "Vaktsiiniuudiste saabudes 2020 sügisel hakkasid kütusehinnad maailmaturul kasvama. 2021 kevadtalvel hoogustus kogu maailmas vaktsineerimine ning sellega kaasnesid jõulised piirangute leevenemised aprillis ja mais, mis viisid nõudluse järsule kasvule," märkis ta.

Kevadist tõusutrendi tarbimises oli näha ka Eestis. Kui maksu- ja tolliameti andmetel tarbiti Eestis tänavu jaanuarist märtsini keskmiselt viis protsenti vähem bensiini kui 2020. aastal samal perioodil, siis aprillis oli aasta võrdluses kasv lausa 25 protsenti ja mais 8,2 protsenti.

Suuremates tanklates oli esmaspäeva õhtu seisuga bensiini 95 liitri hind 1,439 eurot. Läbi aegade kõrgeim hind Eestis oli aastal 2012, kui bensiiniliitri hind oli 1,459 eurot.