Pikemat kokkulepet ootav õdede liit loobub senistest palganõudmistest

Pärast liiva jooksnud läbirääkimisi tööandjatega on õdede liit valmis senistest palganõudmistest loobuma. Seda siiski tingimusel, et riik ja tööandja annavad kirjaliku lubaduse õdede mured lähiaastatel ära lahendada.

Arstide liit, tervishoiutöötajate kutseliit ja kliiniliste psühholoogide kutseliit said tööandjatega kaubale juba aprilli lõpus. Sõlmitud kollektiivlepinguga ei ühinenud aga õdede liit, kelle soovid nii palgale kui töötingimustele olid teistest suuremad.

Tööandjad, ehk haiglate liit ja kiirabi liit polnud aga nõus õdedega eraldi kollektiivlepingut sõlmima ning läinud nädalal tuli teade, et osapooli ei õnnestunud kokkuleppeni aidata ka riiklikul lepitajal. Tööandjad märkisid, et neil pole õdede soovidele vastutulemiseks raha.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et juba sõlmitud kollektiivleping võtab haigekassalt tuleval aastal ligi 80 lisamiljonit.

"Ma väga loodan, et ükski osapool streikima ei lähe, sest läbirääkimisi on peetud pikalt ja valdav osa asutusi on kollektiivlepinguga liitunud," sõnas Kiik ning avaldas lootust, et seda teeb ka õdede liit.

"Tegelikult on see kokkulepe hetkel parim, mis on riigil võimalik raskes majanduslikus olukorras pakkuda," lisas kiik.

Sellega, et sel ega järgmisel aastal suurt rahalaeva oodata ei tasu, on õdede liit tänaseks leppinud.

Liidu juht Anneli Kannus ütles, et läinud suvel paberile pandud palganõudmistest on õed valmis loobuma.

"Sellisel kujul, nagu me selle kollektiivlepingu oleme esitanud, sellest oleme kindlasti valmis loobuma," sõnas Kannus. "Me oleme ka vahepealsel lepitusperioodil esitanud täiendava leppeversiooni, millest me oleme valmis ka täna taganema, kui kõik osapooled lepivad kokku järgmistes sammudes, mida alates 2022. aastast ühiselt ette võtta."

Tuleval nädalal teeb õdede liit Tanel Kiigele ettepaneku sõlmida liidu, tööandjate, ministeeriumi ja haigekassa vahel uus kokkulepe.

"See kokkulepe ei võtaks riigieelarvest suurt ampsu raha kuid tagaks riigikogus vastu võetud rahvastikutervise arengukava eesmärkide poole liikumise," sõnas Kannus. "Ehk tänasest kollektiivleppest välja jäänud teemad peavad jõudma järgmisse kollektiivleppesse kindlasti ja lisaks sellele tuleb tegeleda nende teemadega, mis täna loovad ebavõrdsust erinevate tervishoiutöötajate töötingimuste käsitlemisel."

Mõtteid, mis võiks kokkuleppesse jõuda, on õdede liidul palju. Oluline on muuhulgas see, missugused on õdede õigused. "Meie jaoks on väga põhimõtteline see, et lõpetataks ka kaigaste kodarasseloopimine uute teenuste turuletoomisel," ütles Kannus.

Kannus lisas samas, et liidul on plaan ka juhuks, kui tööandjad, sotsiaalministeerium ja haigekassa nende väljapakutuga ei nõustu.

"Kõigepealt me puhkame suvel ära. Ja kui ikkagi ei tule ühtegi kirjalikku kokkulepet, mis annaks meile perspektiivi, kuidas Eesti tervishoid muuta õdede ja hooldustöötajate jaoks inimsõbralikumaks, siis tuleb hakata valmistuma sügisel streikideks," ütles Kannus.