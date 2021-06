Kosovo president lubab dialoogi taastamist Serbiaga tuleval nädalal

Eestis visiidil viibiv Kosovo president Vjosa Osmani-Sadriu ütles, et dialoog Serbiaga taastub järgmisel nädalal. Eestis visiidil viibiv Kosovo president Vjosa Osmani-Sadriu ütles, et dialoog Serbiaga taastub järgmisel nädalal.

Kõnelused kahe riigi suhete normaliseerimiseks on takerdunud ja viimati kohtusid valitsusjuhid eelmise aasta detsembris. Eesti riigipea Kersti Kaljulaidiga kohtunud president Osmani eitas, et möödunud nädalal Serbias ja Kosovos käinud Euroopa Liidu Balkani erisaadik oleks dialoogi jätkamiseks survet avaldanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti president kinnitas, et Eesti toetab Kosovo püüdlust saada Euroopa Liitu, kuigi siinkohal on mõningaid takistusi nagu osade liikmesriikide vastuseis Kosovo tunnustamisele riigina.

"Kosovo tahab tagant tõugata õiglust. Kõige tähtsam teema läbirääkimiste laua taga on kadunud inimeste saatus. Kosovos on ligi 2000 perekonda, kes ei tea oma lähedasest midagi pärast sõda. Serbial on aeg avada arhiivid ja öelda, kus nad on," rääkis Kosovo president.

Läbirääkimised toimuvad vahemikus 14.-17. juuni, kuid Euroopa Liit kinnitab lõplikud kuupäevad.

"Kui Euroopa ei taha projitseerida oma väärtusi enda lähinaabruses, siis on vähem demokraatlike riikide pealinnad valmis piirkonda arendama, kuid nõuavad teatud tasemel ka nende väärtuste jagamist. Sealhulgas vähem koostööd demokraatlike ja vabade riikidega ning suuremat koostööd teiste riikidega. Kas me tõesti tahame seda meie enda Euroopa läheduses? Kas tahame seda julgeoleku, aga ka põhimõtete vaatenurgast?" küsis president Kersti Kaljulaid