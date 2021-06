Itaalia politoloog: EL-i taasterahastu mõju on suur, kui riik suudab reformida

Itaalia saab suurima tüki Euroopa taasterahastust, kuhu see raha läheb ja millised on peamised projektid?

Jah, Itaalia on esimene liikmesriik rahalises arvestuses Euroopa Liidu taasterahastus (Next Generation EU). See on muidugi võtmetähtsusega ja peaminister Mario Draghi tegi väga selgeks oma kavatsuse kulutada see raha väga hästi.

Põhimõtteliselt on tegu kahe peamise valdkonnaga, millest on rääkinud ka Euroopa Komisjon: need on digitaalne üleminek ja jätkusuutlik infrastruktuur. Need on kaks kõige olulisemat valdkonda. Et tuua näide, siis on kavas ehitada näiteks kiirrongiliin Lõuna-Itaaliasse, mis ühendaks Napoli ja Reggio Calabria. On veel palju projekte, mis on seotud kiire internetiga, mis peaks samuti jõudma maapiirkondadesse ja ääremaadele. Need on olulised projektid ja neil on ühtlasi potentsiaali mõjutamaks sisemajanduse kogutoodangu kasvu Itaalias.

Kui tõhusateks te peate kriisi leevendamise meetmeid?

Saame näha. Prioriteedid on kristallselged. Me teame, millised on projektid ja milliseid investeeringuid tuleb teha. See ei saa olema muidugi lihtne, sest keskvalitsuse ja regioonide vahel on keerulised suhted. See protsess ei ole Itaalias alati ladus, see on suurim väljakutse.

Mida te arvate reformide tegemise vajadusest?

Reformid on võtmerollis Euroopa taasterahastu puhul. Kõik räägivad Euroopas investeeringutest, kuidas hästi investeerida, millised on projektid ja millistesse valdkondadesse investeerida ja nii edasi. Samas tuleb meeles pidada, et mingit raha eraldamist ei tule ilma reformideta. Ja need on riiklikes plaanides selgelt kirjas. Mis puutub Itaaliasse, siis on vaja reforme, mis puudutab meie justiitssüsteemi, meie bürokraatiat, näiteks avalikke hankeid. Kõiki neid reforme on vaja. Lisaks on seal selge ajakava reformide tegemiseks, ilma nendeta ei tule mingeid väljamakseid. Sellepärast on ka juba alustatud reformide tegemist.

Millised võimalused praegusel peaministril Mario Draghil on reforme teha, see tundub olevat raske ülesanne?

Reformide tegemine on raske igale valitsusele. Draghi valitsus toetub laiale koalitsioonile paremalt vasakule. Hetkel on Draghi valitsusel üsna tugev poliitiline toetus. Ma arvan, et vähemalt selles esimeses faasis poliitilisest toetusest puudust ei tule. See muutub keerukamaks, mida lähemale me jõuame valimistele. Aga valimisteni on veel aega. Nii et ma arvan, et on olemas eeldused, et vähemalt alustada reformidega.

Kas Itaalia tundis kriisis Euroopa solidaarsust?

Ausalt öeldes, siis varajases faasis teised riigid minimeerisid koroonaviiruse mõju ja rääkisid samas stereotüüpidest Itaalia puhul, et itaallased kaebavad oma probleemide pärast. Itaalia oli samas esimene riik väljaspool Aasiat, mida koroonaviirus kõvasti räsis. Nii et jah, alguses solidaarsust nappis, vähemalt selline oli tunnetus. Aga ma pean tunnistama, et kohe pärast seda tunnistati täielikult tervisealast hädaolukorda ja ka majanduslikku hädaolukorda. Euroopa Liidu sammud on pretsedenditud. Esimest korda on võetud ühine võlg Euroopa integratsiooniprotsessis. Paar aastat tagasi oli ühisvõlast rääkimine Euroopa Liidus tabu. Pandeemia väljakutsete laialdase tunnistamise tõttu on astutud suured sammud.

Ma arvan, et Euroopa Liidu taasterahastu edu üle otsustatakse Itaalia edu või ebaedu põhjal. Kas see aitab Itaalial leida tee majanduskasvuni?

Ma arvan, et on muutunud arusaamine Euroopa Liidu ja liikmesriikide sealhulgas Itaalia vahekorrast. Selle asemel, et keskenduda üksnes fiskaalsetele meetmetele ning stabiilsuse ja kasvu pakti reeglite järgimisele, mis praegu ilmselgetel põhjustel on peatatud, on peamine fookus nihkunud investeeringutele. Jah, ja seda ei arva ainult mina, kui vaadata hinnanguid Itaalia taastumisele tulevikus, siis taasterahastu potentsiaal on väga suur, seda juhul, kui me suudame ellu viia ka reforme. Kui valitseb hea suhe reformide ja investeeringute vahel, siis selle paketi mõju Itaalia majanduslikele väljavaadetele on üsna suur.