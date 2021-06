Kaheksa poliitilist vastasseisu jalgpalli EM-il

Ehkki reede õhtul algavatele Euroopa jalgpallimeistrivõistluste finaalturniirile ei kvalifitseerunud Serbia, millel on pingelised suhted naaberriigi Horvaatiaga ega ka paaria staatuses Valgevene, on 24 riigi osalusega turniiril mitmeid vastasseise, milles võib näha poliitilist tagapõhja.

Väljaande Politico ajakirjanikud toovad neist välja kaheksa, märkides, et ei arvesta selliseid konflikte nagu Venemaa kõigi teiste vastu või Inglismaa ja kõik teised.

Saksamaa - Prantsusmaa

Kui Prantsusmaa koondis on käitunud väga prantslaslikult - teatrit on saanud väljakul, aga tülisid on olnud nii treeneriga kui ka meeskonnaliikmete endi vahel ning korra on meeskond isegi streikinud, siis Saksa meeskond on jätkuvalt näidanud ranget distsipliini.

Ehkki inglise jalgpallilegend Gary Lineker on öelnud, et jalgpall on lihtne mäng, kus 22 meest ajavad 90 minutit palli taga ja lõpuks võidab ikka Saksamaa, siis nüüd on olukord teine. Viimase võidu kahe suure kohtumises sai 2016. aastal Prantsusmaa ning prantslased on ka nüüd favoriidid.

Kuid lisaks jalgpallile nähakse samas alagrupis alustavate rivaalide vastasseisus ka poliitilist tagapõhja: Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise järel vaadatakse Saksa - Prantsuse suhted ja jõudude tasakaalu EL-is suurema tähelepanuga ning vutimatši tulemus annab ühe aspekti sellele, kumba peetakse Euroopas juhtivaks jõuks.

Habras Belgia

Jalgpallis nähakse üht vähest võimalust, mille kaudu keelepõhiselt jagunenud Belgia kodanikud saavad rahvuslikku ühtsust tunda. Kui Punased Kuradid suudavad taas jõuda võistlustel kõrgele kohale - aga Belgia koondis on praegu maailma reitingus esimesel kohal - annaks see flaamidele ja valloonidele võimaluse heita oma erimeelsused kõrvale, riietuda punasesse ning tähistada oma koondise edu.

Siiski ei tasu oodata, et belglased koguneks tänavatele pidutsema nagu 2018. aasta MM-i ajal, kui Belgia võitis pronksmedalid, sest riigis kehtivad jätkuvalt koroonapiirangud.

Soome - Venemaa

Samas alagrupis mängivate Soome ja Venemaa vastasseis on klassikaline Taaveti ja Koljati juhtum. Kui Soome, mis pääses esmakordselt EM-i finaalturniirile, on endiselt õnnest uimane, siis Venemaa on Saksamaa järel enim finaalturniiridel osalenud koondis.

Kunagine Soome kaitseminister on öelnud, et riigi kolm suurimat julgeolekumuret on "Venemaa, Venemaa ja Venemaa", ja see kehtib ka täna, märgib Politico. Kui Soome kaotus Venemaale säilitaks senise seisu, siis võit oma suure naabri ja kunagise valitseja üle tõstaks oluliselt Soome rahvusvahelist mainet, mis ei pea enam toetuma ainult muumitrollidele ega Marimekko disainile, leiab väljaanne.

Ukraina - Venemaa

Kuna Ukraina ja Venemaa on omavahel sisuliselt sõjajalal, siis on korraldajad rahul, et need kaks riiki ei ole samas alagrupis. Suhted Ukraina ja Venemaa vahel on nii pingelised, et samavõrra kui politsei peaks muret tundma kahe riigi poolehoidjate kokkupõrgete pärast tribüünidel, võib karta konflikte ka väljakul, leiab Politico.

Üks vastasseis on kahe suure slaavi riigi vahel juba toimunud. Ukraina lasi oma koondise särkidele tikkida riigi kontuuri, millel on ka 2014. aastal Venemaa annekteeritud Krimmi poolsaar ning Venemaa toetatud separatistide valduses Donetski ja Luganski oblastite alad ning hüüdlaused "Au kangelastele!" ja "Au Ukrainale!" Esimese slogani käskis Euroopa Jalgpalliföderatsioon (UEFA) Venemaa kaebuse järel Ukrainal särkidelt eemaldada kui liialt poliitilise. Ukraina kaart saab siiski särkidele jääda.

"Diktaator" Rooma ei tule

Arvestades, et Itaalia peaminister Mario Draghi nimetas Türgi presidenti Recep Tayyip Erdogani alles mõni nädal tagasi diktaatoriks, on vahest hea, et Erdogan ei tule reedel Rooma, kus toimub EM-i avamatš Itaalia ja Türgi koondiste vahel. Samas on Erdogan kohal, kui tema riik mängib Aserbaidžaani pealinnas Bakuus.

Lisaks annab reedesele mängule värvi see, et esmakordselt on meeste jalgpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri kohtunikebrigaadis naine. Stephanie Frappart oli esimene Meistrite Liiga matšil õigust mõistnud naiskohtunik ning on osalenud ka Prantsuse meistriliiga mängude vilistamisel. Ta on reedel Itaalia - Türgi mängu neljas kohtunik. Tegemist on märgilise sündmusega, arvestades, et Türgi lahkus hiljuti naistevastase vägivallaga võitlemiseks sõlmitud Istanbuli konventsioonist ning meenutades seda, kuidas Erdogan kohtles aprillis Ankarat külastanud Euroopa Komisjoni presidenti Ursula von der Leyenit, pannes ta istuma endast ja Euroopa Ülemkogu juhist Charles Michelist eemale.

Bakuu paneb ennast maksma

Finaalturniiri konfliktsete kurioosumite seas on ka Aserbaidžaani pealinnale Bakuule mängude võõrustamise õiguse andmine. Ehkki Aserbaidžaan ega sellega äsja sõdinud Armeenia ei kvalifitseerunud finaalturniirile, annab Mägi-Karabahhi konflikt ennast ikkagi tunda.

Aserbaidžaan keeldus akrediteerimast armeenia päritolu Vene teleajakirjanikku Nobel Arustamjani, viidates tema hiljutisele visiidile Mägi-Karabahhi. Bakuu sõnul ei küsinud Arustamjan neilt luba, kui külastas vaidlusalust territooriumi. Aserbaidžaani otsus tähendab seda, et Arustamjan ei saa koha peal mänge kommenteerida üheski 11 EM-i toimumispaigast, kuna akrediteerimissüsteem on kõikidele ühtne ja ühe riigi keeldumine tähendab seda, et Arustamjan ei saa ka mujal akrediteeringut. Aserbaidžaani otsus on pahandanud Venemaad, mille välisministeerium on teatanud, et tegeleb lahenduse otsimisega.

Politico meenutab, et 2019. aastal peeti Bakuus Euroliiga finaali, kuhu ei tulnud tollane Londoni Arsenali armeenlasest mängija Henrikh Mkhitaryan, viidates oma julgeolekumurele.

Põlvitamine

Politico sõnul on Ameerikast alguse saanud kultuurisõda jõudnu ka Euroopasse, kus EM-il saab teemaks mängijate laskumine matši alguses ühele põlvele märgina, et nad toetavad liikumist Black Lives Matter, mis võitleb mustanahaliste õiguste eest. Kui seni toimusid mängud koroonapandeemia tõttu peamiselt tühjade tribüünide ees ja see ei pälvinud nii suurt tähelepanu, siis EM-il on vähemalt osaliselt kohal ka pealtvaatajad, kellele kõigile selline žest ei pruugi meeldida, tõdeb väljaanne.

Inglise ja Iirimaa koondiste sõpruskohtumisel osa pealtvaatajaid juba väljendas häälekalt oma halvakspanu põlvitamisele ning mõned muud koondised - näiteks Horvaatia - on teatanud, et kavatseb püsti jääda. Rahvuspopulistliku poliitika poolest tuntud Ungari peaminister Viktor Orban on aga öelnud, et tema hinnangul on põlvele laskumine provokatsioon, millele ei peaks palliplatsil kohta olema.

Ehkki põhjusi põlvitamisest hoidumiseks on mitmeid - kaasa arvatud see, et poliitikat ja sporti ei tohiks segada, võib tribüünide pahameel sellele žestile tuua kaasa veelgi rohkem poliitilisi reaktsioone, märgib Politico.

Vanad vaenlased

Finaalturniiri alagrupis D on koos Inglismaa ja Šotimaa koondis, mille vastasseis on rahvusvahelises jalgpallis kõige vanem. Praegu lisavad sellele värvi aga Šotimaal üha kasvavad iseseisvuspüüdlused.

Kui juhtub ebatõenäoline ja Šotimaa võidab 18. juunil Londonis Wembley staadionil Inglise koondist, mis viimati juhtus 1999. aastal, siis see ainult tõstaks rahvuslikke meeleolusid Šotimaal. Ehkki koroonapiirangute tõttu ei ole Londonisse oodata suurt šoti fännide tulva ning sellega on vähem võimalusi ka kokkupõrgeteks tänavatel, on matš igal juhul poliitiliselt väga laetud, tõdeb Politico.

Kui Ühendkuningriigi inglasest peaminister Boris Johnson ei ole öelnud, kummale koondisele ta pöialt hoiab, siis Šotimaa valitsusjuht saab matši tulemust igal juhul oma poliitilistel eesmärkidel kasutada.

Ning kui Inglismaal õnnestub alagrupist edasi saada, võib juhtuda nii, et teda võib ühel hetkel oodata kohtumine oma vana rivaali Prantsusmaaga, millega alles eelmisel kuul tekkis vastasseis kalastusõiguste pärast.