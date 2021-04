Euroopa Parlament kiitis Suurbritannia kaubandusleppe heaks

"Euroopa Parlament hääletas täna kõige kaugemaleulatuva kokkuleppe üle, milleni Euroopa Liit on kolmanda riigiga kunagi jõudnud," ütles europarlamendi spiiker David Sassoli.

"See võib luua aluse, millele me ehitame uue tulevikkuvaatava EL-i ja ÜK suhte," ütles Sassoli ja hoiatas, et europarlamendi saadikud jälgivad leppe elluviimist ning "ei aktsepteeri mingit tagasiminekut Briti valitsuselt".

"Teil ei saa olla EL-i liikmesuse hüved, kui olete väljaspool," rõhutas Sassoli, lisades, et see lepe aitab leevendada kõige rängemaid tagajärgi.

Kaubandusleppe osas saavutati kokkulepe lõpuks mullu jõulude ajal pärast pikki ja vaevarikkaid läbirääkimisi ning napilt enne Suurbritannia EL-ist lahkumise üleminekuperioodi lõppu.

Sestsaadik on lepet EL-is juba ajutiselt rakendatud.

Euroopa Liit viivitas leppe lõpliku heakskiiduga ka seetõttu, et Suurbritannia pole rakendanud kokkulepitud tollikontrolli Põhja-Iirimaal.