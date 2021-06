G7 riigid investeerivad vastuseks Hiina mõjule senisest enam arengumaadesse

Tegemist on esimene G7 silmast silma tippkohtumisega pärast 2019. aastat. Joe Biden võtab sellest USA presidendina osa esimest korda. Võõrustaja on Briti peaminister Boris Johnson, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teemad, millega kohtumisel tegeletakse, on keerulised. USA nõuab oma demokraatlikelt liitlastelt, et Pekingile avaldataks ühisrindena survet. Laupäeval vastu võetud alternatiiv Hiina Siiditeele ründabki Pekingi üht peamist maailma mõjutamise projekti, pakkudes vaesematele riikidele väärtushinnangutel põhinevat ja sealjuures kõrgete standarditega partnerlust taristu ehitamisel.

Pandeemiaga seoses arutati võimalust laiendada vaktsiinitootmist ning jagada vaesematele riikidele kahe aasta jooksul miljard doosi.

"Ja me ei toeta vaktsiinidiplomaatiat, rääkimata väljapressimisest. Me arvame, et meil on moraalne kohustus ja me oleme ka väga huvitatud, et maailm saaks vaktsineeritud, sest keegi pole kaitstud enne, kui me kõik oleme kaitstud," ütles Briti välisminister Dominic Raab.

Aga omavahelisi arveid klaarisid ka Euroopa Liidu esindajad Suurbritanniaga, kutsudes viimast ühisrindena täitma Brexiti leppega võetud kohustusi. Johnson rõhutas, et soovib Põhja-Iiri protokolli asjus tekkinud kaubandusreeglite tüli lahendamiseks kõigi osapoolte kompromissi ja külma pead ega tagane oma nõudmistest.

"Ma arvan, et on olemas pragmaatilised lahendused ja kui meil neid pole, siis arvan, et ka meie sõbrad on aru saanud, et Suurbritannia valitsuse peamine kohustus on kaitsta Suurbritannia territoriaalset terviklikkust," sõnas Johnson.

Sajad surfarid saabusid aga tippkohtumisele nõudmisega tegeleda senisest intensiivsemalt kliimaprobleemide lahendamisega.

"Maailma liidrid räägivad kliimamuutustest. Nad ütlevad õigeid asju, nende jutt kõlab õige, kuid see on tegutsemise kümnend. Me tahame näha kiiret tegutsemist, meil peab olema selle tegevuse elluviimisel rohkem ambitsioone ja see peab algama täna," rääkis meeleavaldaja Hugo Tagholm.

Milles demokraatliku maailma liidrid lõpuks kokku lepivad, saab teada pühapäeval, mil kohtumine lõppeb.