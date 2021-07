Johnson ärgitas EL-i võtma tõsiselt ettepanekut Põhja-Iiri protokolli kohta

Johnson ütles telefonivestluses Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeniga, et niinimetatud Põhja-Iiri protokoll on jätkusuutmatu ja nõuab tõsiseid muudatusi.

Johnsoni valitsus avaldas kolmapäeval 28-leheküljelise dokumendi, kus nõuti EL-ilt protokolli muutmist pärast provintsis puhkenud rahutusi ja tarnehäireid.

"Ta ärgitas EL-i neid ettepanekuid tõsiselt kaaluma ja Ühendkuningriigiga nende osas koostööd tegema," ütles Downing Streeti pressiesindaja vahetult pärast telefonivestlust.

Von der Leyen ütles aga umbes samal ajal avaldatud sotsiaalmeedia postituses, et väljendas Johnsonile selgelt bloki vastumeelt sel aastal jõustunud protokolli muutmisele.

"EL on ka edaspidi loov ja paindlik protokolli raamistikus, kuid me ei pea läbirääkimisi selle muutmise üle," ütles ta.

Protokoll näeb ette tollikontrolli Suurbritanniast provintsi jõudvatele kaupadele.

Suurbritannia tahab, et EL loobuks tähtajatult armuajast, mil tollikontroll ei kehti ja külmutaks õiguslikud meetmed, mida protokolli rikkumise eest Ühendkuningriigi vastu võetakse. Selle asemele nõuab London nn seisakuperioodi, et pidada uusi läbirääkimisi.

Protokollis lepiti kokku, et välditakse kõva piiri tekkimist Põhja-Iirimaa ja Iirimaa vahele ja sisuliselt tähendab see Põhja-Iirimaa püsimist EL-i ühisturul.

Põhja-Iirimaa kannatas kolm aastakümmet konflikti käes, mis lõppes 1998. aasta rahuleppega.

Tänavu on provintsi protokolli tõttu taas vägivald raputanud, nimelt leiavad paljud britimeelsed unionistid, et see on loonud Iiri merele de facto piiri. Ettevõtted kurdavad aga, et uute reeglitega kohanemine on neile keeruline.