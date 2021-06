Perling lubab Isamaast paari nädalaga teha opositsiooni juhtiva jõu

"Esiteks: juba juuni lõpust oleme opositsiooni juhtiv jõud. Opositsioon saab olema Isamaa nägu. Me näitame, et tegelik alternatiiv tänasele seisakuvalitsusele ei ole mitte räuskav populism, vaid Isamaa kui reaalne ja valitav jõud. Isamaaline jõud," ütles Perling oma pöördumises.

Teiseks peab Perling oluliseks erakonna taas üles ehitamist. "Minu eesmärk on tugev organisatsioon ja kaasatud liikmed. See tähendab, et aasta pärast tegutsevad Isamaa piirkonnad ja osakonnad igas vallas ja linnas. Töö inimestega käib läbi kogu valimistsükli, toimetavad piirkondade arendusjuhid, hoitakse oma liikmeid ja kutsutakse juurde uusi tegijaid. Info liikumine on kahesuunaline ja erakonna poliitikakujundamisse on kaasatud parimad. Eesti e-tiiger jõuab ka Isamaasse ja ükski erakonna liige ei pea ühisest infoväljast ega otsustamisest kõrvale jääma seetõttu, et veedab aega oma pere ja lähedastega või ajab Eesti asja väljaspool riigipiire," rääkis Perling.

Perlingi sõnul peab Isamaa peatama liikmete lahkumise voo, sest liiga palju häid inimesi on erakonnast välja astunud. "Minu erakonnas kutsutakse inimesi Isamaaga liituma, mitte erakonnast lahkuma."

Samuti tuleks tema sõnul panema rohkem rõhku tööle noortega, sest tööd noortega pole võetud Isamaas tõsiselt. "Noori pole nähtud erakonna taimelavana. Vastupidi - vahel hoopis tülika konkurendi või segava tegurina, kes ei lase asju ajada nii nagu neid on varem aetud. Olgem ausad, Isamaa vajab põlvkonnavahetust," lausus Perling.

Perling rääkis veel, et 2023. aasta riigikogu valimistel on Isamaa kolme juhtiva erakonna seas.

Isamaa suurkogu toimub 20. juunil Tartu lauluväljakul.