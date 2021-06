Saarts: ei Perling ega Seeder suuda praeguses seisus Isamaad suureks teha

Erakonna Isamaa juhiks kandideerib nii Lavly Perling kui ka praegune esimees Helir-Valdor Seeder. Poliitikateadlase Tõnis Saartsi sõnul on valitust olenemata oht, et sisevastuolud erakonnas süvenevad ning välistatud ei ole ka osade kaotaja tiiba jäävate liikmete erakonnast lahkumine.

Teisipäeva õhtul toimunud erakonna juhikandidaatide avalikul debatil tõid mõlemad kandidaadid välja oma nägemuse edasisest arengust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Poliitikateadlase Tõnis Saartsi sõnul on nii Lavly Perling kui ka Helir-Valdor Seeder konservatiivsed kandidaadid. Seedri võidu korral ei oleks aga Saartsi sõnul suuri muudatusi oodata, mis tähendab riski jääda valimiskünnise lähedal seisvaks erakonnaks. Perlingu valimisega kaasneks aga Saartsi hinnangul küsimus, kuidas suudaks uus erakonna juht liberaalsema suunitlusega muudatusi ellu viia ning kuidas valijate jaoks teistest erakondadest eristuda.

"Isamaa tegelikult siseneb sellesse samasse nišši, kus on ees juba Eesti 200 ja Reformierakond. See on väga konkurentsitihe nišš. Tekib küsimus, mida on sel juhul Isamaal pakkuda neile liberaalsetele või liberaalse suunitlusega valijatele sellist, mida need kaks teist erakonda juba ei paku. Ja ma kahtlen, et Lavly Perlingu valimine tekitab sellist ahhaa-efekti," kommenteeris politoloog.

Esimeeste debatil avaldas aga Perling lootust just Reformierakonna ja Eesti 200 valijaid saada, Seeder aga EKRE omi.

"Meie valijad on kindlasti osaliselt läinud EKRE-sse ja ma arvan, et EKRE on üks erakond, kelle tagant Isamaa potentsiaalselt võiks valijaid tagasi saada. Teine osa on, kes on jäänud passiivselt kõrvale ja võib-olla üldse valimistel ei osale," rääkis Seeder.

"Kui me vaatame, mis on juhtunud Isamaa valijaga, siis Isamaa valija ei ole läinud mitte EKRE-sse, vaid Isamaa valija, Eesti valija kahjuks on läinud ära Eesti 200 ja Reformierakonda. Ja mina väidan, et me peame oma valijad sealt tagasi tooma," ütles Perling.

Nii EKRE, Eesti 200 kui ka Reformierakonna valijate saamist peab aga Saarts esialgu ebatõenäoliseks.

Olenemata sellest, kes uueks juhiks valitakse, on erakonnas Saartsi sõnul oht sisevastuolude süvenemiseks.

"Minu meelest Isamaa jaoks häid valikuid ei ole. /.../ Ma arvan, et kumbki kandidaat tänases seisus, kuhu Isamaa on sattunud, ei suuda teha Isamaad suureks. Pigem on küsimus, kas erakond jääb ellu ja püsib selle hetkeni, kus on teatud tõusuvõimalused taas näha," rääkis Saarts.

"Ja kui tulevad kohalikud valimised ja tõepoolest nüüd lüüasaanute leer, on nad siis parempoolsed või Seedri seltskond, otsustab pigem kandideerida valimisliitudes, siis see tõmbab Isamaa toetust üleriigiliselt alla," lisas politoloog.

Tema sõnul ei saa Isamaa endale suurt sisetüli lubada. "Selleks, et Isamaa nüüd saaks taas suureks, peaks vähemalt üks neist põhikonkurentidest tõsiselt vääratama. Näiteks Eesti 200 oma aktsiad täiesti maha mängima ja areenilt kaduma. EKRE või Reformierakond tegema tõsiseid vigu. See on ainuke võimalus, kus Isamaa saab taas suureks," selgitas Saarts.