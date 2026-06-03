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Perling: Tallinna linnavalitsus viljeleb sama poliitikat, mis Reformierakond

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Keskerakonna ja Isamaa tegevus Tallinnas kopeerib täpselt Reformierakonna mustrit riigi tasandil, kuna kõigi kolme erakonna poliitika on taandunud lausalistele toetustele ja tasuta asjade jagamisele, sõnas Parempoolsete juht Lavly Perling.

Perling sõnas "Esimeses stuudios", et Eesti majandus on küll tõusuteel, kuid seal pole midagi imestada, sest peale mõõnasid saavadki vaid tõusud tulla.

"Majanduskasv on ju igati tore asi. Parempoolsed on juba neli aastat rääkinud, et selles on peidus inimeste parem elujärg. Aga me oleme alati rääkinud, et selleks, et kasv jõuaks päriselt inimesteni, peab see olema püsiv, pikaajaline ja naabritest kiirem. Selle 2,4 protsendi majanduskasvu puhul tuleb numbrite taha vaadata. Fakt on see, et see on plussmärgiga 2,4. Kui me vaatame sinna sisse, siis näeme sisetarbimist, aga tõsine ohukoht on see, et eksporti ja investeeringuid ei ole," lausus Perling, lisades, et just eksport toob riiki raha juurde ja teeb inimeste elujärje jõukamaks.

"Kuna seda ei ole, siis peame edasi rääkima sellest, et meil on neli aastat majandus seisnud ja järgmistel valimistel on see koht, kus nüüd see murda," ütles Perling.

Riigi suureneva võlakoormuse ja aukliku rahakoti kirjutaks Perling tänaste parlamendierakondade arvele, kuid nentis, et suuremat osa vastutusest kannab siiski valitsus. Perlingu hinnangul on süüdlase otsimine mõttetu, kuna probleemid said alguse juba väga kaua aega tagasi.

"Ma arvan, et need võimuerakonnad on üksteise mõtteviisi võimendanud – see on see tasuta asjade ja toetuste jagamise võistlus. See on ka põhjus, miks Parempoolsed jäävad oma positsiooni juurde. Tegelikult Eestis rohkem parempoolseid erakondi ei ole. Reformierakonna puhul me ju teame ja näeme, kuidas täpselt samamoodi tuleb sealt lausalisi toetusi, lubadusi ja populismi nii, et ei mahu ekraanilegi ära," selgitas Parempoolsete juht.

Keskerakond teatas kolmapäeval, et plaanib avaldada umbusaldust Jürgen Ligile, mille kohta Perling ütles pada sõimab katelt.

"Täpselt samasugust poliitikat, nagu viljeleb Reformierakond riigi tasandil, viljelevad ju Keskerakond ja Isamaa, kes on teineteist ilmselt ka väärtusruumi tasandil Tallinnas leidnud. Samamoodi toetused kodusolevatele emadele ja tasuta asjad – see on täpselt sama. See on täpselt sama muster! Mistõttu ongi inimestel seekord väga oluline mõista, et kui neli aastat tagasi me rääkisime seisakukümnendist, millest nüüdseks on pool möödas, siis ma väga loodan, et nad ei lase ennast uuesti ära petta. Et ei minda jälle sellele teele, kus hääle saab see, kes rohkem lubab," ütles Perling.

Parempoolsete toetus on kasvamas ning ideaalis loodab erakond saada järgmises parlamendis 15 kohta.

"Me oleme alati öelnud, et oleme sündinud selleks, et viia Eestis ellu parempoolset poliitikat, millesse me usume ja mis on aegade algusest peale Eestile edu toonud. See on see, kus on olnud isikuvabadus ja majandusvabadus. Jällegi jõuame selleni, kust tuleb raha: raha tuleb siis, kui inimestel on tööd ja töökohti loovad ettevõtjad. Ehk siis inimeste vabadus ja riigi vähene sekkumine," lausus Perling.

Parempoolsete juhi hinnangul ei ole vaja Eestis sotsiaalriigi mudelit.

"Inimese enda võime oma elu üle ise otsustada on väärtus. Teiseks vaba majandus ja kolmandaks ikkagi see vaba riik. Need on põhimõtted, mille eest me jääme seisma ja ma usun, et me suudame väga praktilisel moel näidata, kus on meie lahendused. Sest kõige alus on ikkagi majandus!" lausus Perling.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Esimene stuudio", intervjueeris Andres Kuusk

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