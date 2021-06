Venemaal kasvab jõudsalt koroonahaigete arv

Venemaal on koroonaviirus taas kiiresti levima hakanud. Eriti keeruliseks on läinud olukord Moskvas, kus tuvastati ööpäevaga rekordilised 9056 uut nakatumist. Peamiselt nakatutakse viiruse delta-mutatsiooniga.

Kremli hinnangul on nakatumiste kasv põhjustatud vaktsiinivastasusest, aga veel enam Venemaal üldiselt levinud minnalaskmismeeleoludest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Moskva linnapea Sergei Sobjanin laiendab piiranguid, mis ta sel kuul varem kehtestas. Keelatud on rohkem kui tuhande osavõtjaga avalikud üritused, kohvikud ja restoranid peavad kell 23 uksed kinni panema ja jalgpalli Euroopa meistrivõistluste fännialad suletakse. Linnapea sõnul halveneb olukord 13 miljoni elanikuga linnas väga kiiresti.

"See on kolmekordne kasv. See on hiiglaslik kasvukiirus, milletaolist pole me näinud ka varasemate haiguslainete ajal," ütles Sobjanin.

Moskva viroloogide sõnul langeb haigestumise kasv küll peamiselt deltamutatsiooni arvele, levima on hakanud aga mitmed muudki uued mutatsioonid. Moskva arvele langeb praegu pool kogu Venemaa nakatumistest, siin võib asi aga olla ka muude piirkondade viletsamas testimistasemes. Koroonasse mitte aga ainult ei nakatuta rohkem, vaid haigusel on kalduvus ka raskemalt kulgeda.

Ehkki senised koroonavaktsiinid ei paku delta-mutatsiooni vastu nii kindlat kaitset, kui viiruse algse tüve ja varasemate mutatsioonide puhul, aitaks vaktsineeritus vähemalt haiglate ülekoormust oluliselt madalamana hoida.

Venemaa küll varakult oma Sputnik-vaktsiiniga turule tulla, aga venelased pole vaktsineerimisvõimalusest just innustunud.

Koguni Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov tunnistab, et uue koroonaplahvatuse taga on eeskätt kodanike pea totaalne ükskõiksus koroona ja selle tõrjumise suhtes.