Venemaa teatas uuest koroonasurmade rekordist

Venemaal registreeriti viimase ööpäevaga 737 uut koroonaviirusest tingitud surma, mis on kõrgeim näitaja pandeemia algusest alates.

Vene võimud teatasid teisipäeval 23 378 uuest koroonaviirusega nakatunust, kokku on riigis pandeemia algusest tuvastatud 5 658 672 nakatunut.

Koroonasurmade arv kasvas ööpäevaga 12,7 protsendi võrra, esmaspäeval teatati 654 surmast. Kokku on Venemaal ametlike andmete kohaselt koroonaviiruse põhjustatud haiguse COVID-19 tõttu surnud 139 316 inimest.

Moskvas registreeriti ööpäevaga 114 COVID-19 ohvrit, Peterburis, mis on Moskvast üle kahe korra väiksema rahvaarvuga, 99 koroonasurma. Kokku on Venemaa pealinnas surnud 23 115 koroonahaiget, Peterburis 16 975.

Nakkuspuhangu tõttu ja vähese vaktsineerimishuvi valguses on nüüdseks juba rohkem kui 20 Venemaa regiooni võimud kehtestanud osale elanikkonna rühmadele vaktsineerimiskohustuse.

Moskvas on mitmed toidukaupade müügi firmad teatanud, et ei suuda 15. juuliks saavutada oma töötajate vaktsineerimisel 60-protsendist hõlmatust ning palusid tähtaja pikendamist. Ajalehe Kommersant andmeil on mitmetes teenindussektori ettevõtetets vaktsineerituid alla 17 protsendi.