Kreml ähvardab vaktsineerimata venelasi töökaotusega

"See on reaalsus, et selline diskrimineerimine tuleb vältimatult. Inimesed, kes ei ole vaktsineeritud või pole saavutanud immuunsust, ei saa enam igal kohal töötada. See pole võimalik. See kujutaks ohtu inimestele nende ümber," rääkis Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Vene president Vladimir Putin tunnistas esmaspäeval, et olukord koroonaviiruse levikuga Venemaa mõnedes regioonides halveneb. Samal ajal on võimud asunud vaktsiinide suhtes skeptilise rahva seas propageerima vaktsineerimist, et pidurdada viiruse levikut. Mõnes regioonis on tehtud ka teatud erialade töötajate vaktsineerimine kohustuslikuks.

Vene võimud teatasid teisipäeval 546 koroonasurmast, mis on suurim ööpäevane surmade arv alates veebruarist. Ööpäevaga avastati 16 715 uut nakatunut, kellest 6555 oli Moskvas. Venemaa pealinnas suri ööpäeva jooksul 86 koroonaviirusega nakatunut.

Moskva kõrval on nakatumine kõrge ka Moskva oblastis (ööpäevaga 1871 uut nakatunut) ja Peterburis (1065 nakatunut).

Kokku on Venemaal alates koroonapandeemia algusest 2020. aasta 2. märtsil registreeritu 5 350 919 nakatumist, haigusega on surnud 130 347 inimest.

Mai lõpus alanud uue nakatumise tõusu ja madala vaktsineerimistempo pärast mures Venemaa võimud on käivitanud riigis mitmeid kampaaniaid inimeste vaktsineerima meelitamiseks. Nii pakuvad mõned regioonid vaktsineerijatele võimalust osaleda loteriis, mille peaauhinnaks on auto või isegi korter. Samas ähvardatakse teisi sissetuleku kaotusega.