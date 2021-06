Apteekides lõppes puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine

19. aprillil algas puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine Benu, Apotheka ja Südameapteegi apteekides. Praeguseks on vaktsineerimine lõppenud.

Edaspidi on võimalik end vaktsineerida perearstikeskustes ja nakkuskliinikutes.

Apteekides toimub vaktsineerimine koostöös terviseametiga. "Selleks, et sellist koostööprojekti teha on vaja esitada taotlus terviseametisse ja ravimiametisse. Vaktsineerimine võimaldatakse nende poolt vaid teatud ajaks. Seetõttu valime ajaperioodi, mil peaks toimuma kõige suurem vaktsineerimine ja mil inimeste huvi vaktsiini vastu peaks olema kõige suurem," ütles ERR-ile proviisorapteekide liidu juht Ly Rootslane.

Kingsepa sõnul on apteekidel plaan tulevikus jätkata puukentsefaliidi vastu vaktsineerimist.

"Kindlasti on plaanis jätkata nii puukentsefaliidi- kui ka gripivaktsineerimise võimaluse pakkumisega apteekides. Vaktsineerimist apteekides tuleks isegi laiendada. 12 Euroopa riigi kogemus tõestab, et vaktsineerimine apteekides on olnud edukas ning selle tulemusena on neis riikides oluliselt tõusnud vaktsineerituse määr, eeskätt suurendab apteegis vaktsineerimine esmakordsete vaktsineerijate hulka," lisas ta.

Kingsepa sõnul on apteekide kaasamine vaktsineerimisse suurendanud vaktsineeritute üldarvu. "Eesti apteekides on vaktsineeritud puukentsefaliidi ja gripi vastu juba kolm viimast aastat. Patsientide tagasisidet on näidanud, et apteek on mugav ja ligipääsetav koht ning see suurendab lisaks vaktsineeritute üldarvule ka elanike üldist vaktsineerimisalast teadlikkust. Samuti võimaldab apteekides vaktsineerimine hoida kokku tervishoiukulusid ning loob eelduse, et ülekoormatud perearstid saavad panustada enam aega patsientide tervisemurede lahendamisele."

Olulisi fakte:

Rohke küüslaugu, alkoholi, pärmitablettide, B-grupi vitamiinide vms tarbimine ei kaitse täielikult puugihammustuste ega nendega levivate haiguste eest;

Raskeima puugihaiguse, puukentsefaliidi vastu aitab ainult vaktsineerimine;

Vaktsiin tagab täieliku kaitse ainult vaktsineerimisgraafiku järgimisel;

Puukentsefaliidi vaktsiin puugihammustuse vastu ei kaitse;

Puukentsefaliidi vastu võib vaktsineerida aasta ringi, kuid parim aeg seda teha on hiljemalt märtsis-aprillis, enne puukide kõrghooaega;

Koertele mõeldud puugitõrjevahendid, mille koostises on permetriin, ei sobi kassidele.

Allikas: https://puugiinfo.ee