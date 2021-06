Kataloonia liidrid vabanesid vanglast

Seitse vangi üheksast lahkusid Lledonersi vanglast, mis asub 70 kilomeetrit Barcelonast loodes,, teatas AFP korrespondent.

Neid tervitasid kümned poolehoidjad, kes skandeerisid "Iseseisvus, iseseisvus!".

Veel kaks Kataloonia juhti pääsesid kolmapäeval vabadusse teistest kinnipidamisasutusest.

Hispaania valitsus andis teisipäeval armu üheksale Kataloonia liidrile, kes mõisteti vangi seoses 2017. aasta ebaõnnestunud iseseisvuspüüdlusega.

Peaminister Pedro Sáncheze kantselei teatas Twitteris, et valitsus kiitis vangimõistetutele armuandmise heaks.

Tegemist on Hispaania keskvalitsuse ilmse sooviga lahendada poliitiline ummikseis riigi rikka kirdeosaga.

"Selle sammuga tahame avada uue dialoogi ja leppimise ajastu ning teha korraga lõpp kõigele lõhestavale ja vastasseisule," ütles Sánchez.

Iseseisvusmeelsete juhid mõisteti vangi seoses 2017. aasta oktoobris korraldatud kuid seadusevastaseks kuulutatud rahvahääletusega, mis tõi kaasa Hispaania viimaste aastakümnete rängima poliitilise kriisi.

Mitu Kataloonia juhti pages välismaale, kuid 12 võeti kinni ja mõisteti vangi, enamus neist neist 9-13 aastaks.

Sáncheze sõnul loodab tema valitsus, et armuandmine sillutab tee leppimisele, kuid Hispaania parempoolne opositsioon on juba rünnanud seda otsust.

Separatistid on samuti armuandmist tauninud, öeldes, et see on vaid poliitiline trikk. Nad nõuavad täielikku amnestiat, mis lubaks kodumaale naasta ka neil, kes välisriikidesse pagesid.

Analüütikud hoiatavad, et tegemist on riskantse poliitilise mänguga, mis võib aidata pingeid leevendada, kuid ei lahenda aastaid kestnud kriisi, mis on jätnud Kataloonia sügavalt lõhestatuks.