Jaanilaupäeval purunes pikalt püsinud juunikuu soojarekord

Kolmapäeval kella 14 paiku purunes Kundas pikalt püsinud juunikuu kuumarekord. Seal mõõdeti 34,1 kraadi sooja.

Paar tundi hiljem purustas selle rekordi omakorda Narva, kus ilmateenistuse kinnitusel mõõdeti 34,6 kraadi sooja.

Varasem kuumarekord mõõdeti 1905. aasta 18. juunil Tartus, kus oli sooja 34 kraadi.

Eesti absoluutne kuumarekord pärineb 1992. aastast, mil 11. augustil mõõdeti Võrus sooja 35,6 kraadi.

Ilmateenistuse valvesünoptik ütles ERR-ile, et üle Eesti on õhutemperatuur langemas, mis tähendab, et lähiajal temperatuur rekordite kõrgusele enam ei tõuse.

Ilmateenistus märkis, et üle 30-kraadise ilmaga jaanipühi on olnud ka varem.

"1936. aasta 23. juunil oli üsna samasugune ning temperatuurid tõusid üle 30 kraadi. Kuusikul mõõdeti maksimaalseks õhutemperatuuriks 31,2 kraadi, Ruhnus 30,4 kraadi. Aasta varem tõusis temperatuur mitmel pool 28-29 kraadini," selgitas ilmateenistus.

"Perioodil 1920-2020 on üle 27 kraadi registreeritud veel 11 jaanipäeval, enamasti Lõuna- või Ida-Eestis."