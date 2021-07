Kundas on sel suvel mõõdetud mitu kuumarekordit

Lääne-Virumaa sadamalinn Kunda on sel suvel näidanud rekordivormi ning on suutnud ületada nii isiklikke kui ka Eesti rekordeid.

Kundas on ilma vaadeldud 1849. aastast (järjepidevalt alates 1945. aastast) ja see kant on soojarekorditega olnud varemgi sina peal. Eriti hästi hakkas Kundal minema pärast seda, kui ilmajaam toodi lähedal asuvast roostikust 2014. aastal uude kohta, Kunda sadama territooriumile. Kohe avaaastal püstitati seni kehtiv Eesti maikuu rekord 33,1 kraadi.

Sel aastal oli Kunda juunikuus eriliselt soojas vormis. Jaanilaupäeval purustas Kunda 116 aastat Tartu käes püsinud juulikuu Eesti ametliku soojarekordi 34 kraadi, ületades selle kella 14 mõõtmise ajal 0,1 kraadiga. Tõsi küll, pikalt Viru-Nigula valla keskus rekordiomaniku staatuses olla ei saanud, sest tundi aega hiljem ületas 0,4 kraadiga tulemuse Narva, kes veel tund aega hiljem tegi senikehtivaks juunikuu rekordiks 24,6 kraadi.

Rekordist ilmajäämisest hoolimata on Kunda jätkuvalt näidanud neljandasse kümnesse ulatuvaid tulemusi.

Möödunud laupäeval püstitati astronoom Ernst Julius Öpiku, näitleja Argo Aadli ja stilist Ženja Fokini sünnilinnas 33,9 kraadiga juulikuu selle aasta Eesti tipptulemus, mis märkis ühtlasi Kunda läbi aegade kuumimat juunikuu päeva.

Ilmavaatlejate hinnangul on Kunda sadama territooriumil asuv ilmajaam oskuslikult ära kasutanud oma head asukohta ja soodsaid tuuli.

"Valdavad tuuled on praegu lõunast või kagust ja see põhjustabki selle, et põhjarannik soojeneb selle tõttu hästi kiiresti," ütles keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna asejuhataja Külli Loodla.

Inimesi meelitab kuuma ilmaga mõistagi rand, mis viimastel aastatel on Kundas saanud uue ilme. Teisipäeva lõuna paiku oli seal puhkajaid igast ilmakaarest.

Aeg näitab, kas sel aastal saab ületatud ka Eesti soojarekord 35,6 kraadi, mis mõõdeti 1992. aasta 11. augustil Võrus.