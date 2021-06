Võidupüha paraadi jälgisid Paides sajad inimesed

Võidupüha paraadile eelnes teisipäeva õhtul peaproov, kus kogu etendus mitu korda läbi mängiti. Korraldajad lubasid suure palavuse tõttu rivvi ilmuda kas või lühkestes pükstes.

Võidupüha algas kell seitse hommikul lippude heiskamisega Paide kesväljakul.

"Minu roll võidupäeva tähistamisel oli lipu heiskamine ja edasi lähen keetma sõdurisuppi," rääkis Järvamaa naiskodukaitse liige Merje Mihkelsaar.

"Ma olen ka Noorte Kotkaste üldtoimkonna lippur, see on hästi võimas tunne tegelikult," ütles Järvamaa noorkotkas Varmo Ivask.

Vabadussõja mälestusmärgi jalam Müüsleris kattus hommikul pärgadega langenute mälestuseks.

Toris süüdatud mälestustuli ja Paide Vallimäel läidetud muinastuli ühendati võidutuleks. Tänavustele tuletoojatele ulatati tänumärgiks tuletooja medal.

Enne paraadi koguneti Paide kirikusse jumalateenistusele.

Paraad ja maakaitsepäev meelitas Paide linnasüdamesse sadu inimesi. Paidelastel oli taas võimalus oma riigi ja linna üle uhke olla.

"Annab sellist kindlustunnet, et Eesti elu läheb edasi ja me püsime iseseisva riigina ikka veel aastakümneid ja võib-olla veel aastasadu," ütles Heiki Kristal.

"Kesklinnas vaatasin paraadi, nüüd tulime masinaid vaatama poistega. Vägev! Lennukid olid väga ägedad," rääkis Marek Alandi.

Päeva kangelased olid kahtlemata Kaitseliit ja kõik, kes paraadi õnnestumisse panustasid.

"Arvestades, et see oli minu esimene paraad, siis peab rahule jääma. Ja selle kuumuse käes pidasid kõik üllatavalt hästi vastu. Eile oli väikene hirm, et kuidas läheb, aga läks ju tegelikult väga hästi," rääkis Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi.