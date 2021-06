USA luure: Afganistani valitsus kukub kuus kuud pärast võõrväe lahkumist

Afganistani valitsus võib kukkuda kuus kuud pärast USA vägede väljaviimist riigist, kirjutas kolmapäeval The Wall Street Journal toetudes Ühendriikide luureteenistuste andmetele.

Luureallikate sõnul võib Afganistani valitsus eesotsas president Ashraf Ghaniga kukkuda kuue kuni 12 kuu jooksul pärast seda, kui kogu USA sõjavägi on riigist välja viidud.

Varasemates analüüsides on prognoositud, et Afganistani valitsus võib pärast ameeriklaste lahkumist vastu pidada kaks aastat.

USA sõjavägi jälgib tähelepanelikult julgeolekuolukorda Afganistanis seoses islamiliikumise Taliban võitudega valitsusvägede vastu ajal, mil Ühendriikide üksused on riigist lahkumas, ütlesid kolmapäeval Ühendriikide kõrged sõjaväelased.

Staabiülemate ühendkomitee esimees Mark Milley ütles kongressis, et 81 piirkonnakeskust 419 keskusest on mässuliste kontrolli all.

Kui Taliban väidab, et viimase kahe kuuga on hõivatud mitukümmend keskust, ütles Milley, et neist 60 hõivati eelmisel aastal enne, kui Ühendriigid alustasid vägede väljaviimist. Ta lisas, et islamivõitlejad ei ole suutnud vallutada ühtegi provintsipealinna.

Samal kuulamisel ütles kaitseminister Lloyd Austin, et Talibani edusammud ei mõjuta USA vägede lõplikku lahkumist. See protsess on juba rohkem kui poole peal ning viiakse lõpule septembriks, sõnas ta.

"Me töötasime välja väga detailse plaani selle tegemiseks," ütles Lloyd ja lisas, et seni on plaanist ka kinni peetud.