USA viib rotatsiooni lõppedes Leedust ära 1000 sõdurit

Ameerika Ühendriigid on alustanud seoses oma Leedus paikneva kontingendi lähetuse lõppemisega seal paikneva rohkem kui 1000 sõduri äraviimist. Võimaliku uue USA rotatsiooni kohta Leedus praegu infot ei ole, vahendas Leedu rahvusringhääling uudisteagentuuri BNS teadet.

Lahkuvaid USA üksusi peaks Leedus asendama uus kontingent, kuid järgmise lähetuse aeg ega suurus pole veel kinnitatud, kuna Ameerika Ühendriigid revideerivad praegu oma sõjalist kohalolekut Euroopas, tõdes Leedu meedia.

USA üksuste lahkumist kinnitasid BNS-le mitmed Leedu valitsuse kaitsesektori anonüümsust palunud allikad. Presidendi riikliku julgeoleku nõunik Deividas Matulionis kinnitas samuti osaliselt seda infot.

USA väed on viimastel aastatel peaaegu pidevalt rotatsiooni korras Leedus paiknenud. Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aastal laiendati kohalolekut püsivaks rotatsiooniks, mis hõlmab umbes 1000 või enam sõdurit koos lahingumasinatega.

Ametnike sõnul võib praegune üleminek kaasa tuua tavapärasest pikema perioodi, kui Leedus USA vägesid ei ole, kuigi uut rotatsiooni on endiselt oodata.

Matulionis ütles, et Leedu on saanud Washingtonilt kinnituse, et USA väed jäävad riiki vaatamata USA vägede Euroopas paiknemise suhtes alustatud ülevaatusele. "Oleme ameeriklastelt saanud väga selge kinnituse, et väed on ja jäävad, kuid ma ei saa täna täpset arvu öelda," rääkis ta.

"Ameerika vägede rotatsioon hõlmab logistikat, seega on loomulik, et teatud ajalisi lünki võib esineda," lisas ta.

USA on alates 2019. aastast regulaarselt Leetu saatnud pataljoni suuruseid rotatsioone, kusjuures kohalolekut laiendati pärast Ukraina sõja algust.

Eestis paikneb praegu umbes 700 Ameerika Ühendriikide sõdurit.