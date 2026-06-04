Iraani toetatud Hezbollah lükkas relvarahu tagasi

Iraani toetatud relvarühmituse Hezbollah' juht lükkas neljapäeval tagasi Liibanoni ja Iisraeli saadikute väljakuulutatud tingimusliku relvarahu, nõudes selle asemel kõikehõlmavat vaherahu ja Iisraeli vägede täielikku väljaviimist.

Liibanoni ja Iisraeli esindajad leppisid Washingtonis kokku tingimuslikus relvarahus, mida Liibanoni president Joseph Aoun nimetas viimaseks võimaluseks saavutada püsiv rahu.

Liibanon tõmmati laiemasse Lähis-Ida sõtta, kui Hezbollah ründas Iisraeli, et maksta kätte Iraani kõrgeima juhi tapmise eest 28. veebruaril.

Hezbollah on Liibanoni ainus relvarühmitus, mis keeldus pärast 1975.-1990. aasta kodusõda oma relvi loovutamast, väites, et võitleb Iisraeli okupatsiooni vastu Lõuna-Liibanonis.

Pärast Iisraeli vägede lahkumist 2000. aastal sagenesid üleskutsed Hezbollah' desarmeerimiseks. Liibanoni valitsus on kuulutanud Hezbollah' sõjalised tegevused ebaseaduslikuks.