Politseile möödusid pühad mullusest töisemalt

"Politsei jaoks oli võrreldes eelneva aastaga jaanipühade aeg päris töine, me räägime siin eelkõige kahest päevast - 22. ja 23. juuist, kui jaanipidusid oli kõige rohkem," ütles Trei neljapäeval ERR-ile. "See tähendab, et kõrgema prioriteediga väljakutseid oli kokku pea 800, eelneval aastal oli see 500 kandis," selgitas ta.

Kuna aga PPA oli pühadeks hästi valmis, patrulle oli mõlemal päeval umbes kaks korda rohkem kui tavapäraselt, siis sai politsei kõigi väljakutsetega hästi hakkama, kinnitas Trei: "Olime kiirelt kohal ja abiks inimestele, kes seda soovisid."

Kõige rohkem väljakutseid oli seotud tavapäraselt alkoholijoobega, mis tõi kaasa erinevaid konflikte, kõige rohkem lähisuhtevägivalla juhtumeid. Kui tavapäraselt registreeritakse ööpäevas 30 perevägivalla juhtumit, siis nüüd oli neid mõlemal päeval umbes 50.

"Osa nendest juhtumitest olid raskemad, kus ähvardati näiteks relvataolise esemega, tekkis mingi suurem kähmlus, kus politsei pidi väga kiirelt reageerima. Õnneks traagilisi tagajärgi nendel sündmustel ei olnud," rääkis politsei operatiivjuht.

Lisaks kontrollisid politseinikud kahe päeva jooksul 14 000 autojuhi võimalikku alkoholijoovet ning avastasid 81 joobes sõidukijuhti. "Seda on ka rohkem, kui eelneval aastal oli," märkis Trei ja lisas, et avastati ka üks alkoholi tarvitanud jetijuht.

"Võrreldes eelneva aastaga oli ka kaks raskemat avaliku korra rikkumist, mis seisnes selles, et inimesed kaklesid avalikult, keegi nägi seda pealt ja pidas vajalikuks politseid kutsuda," lisas politsei operatiivjuht.

Liiklusõnnetusi oli tänavu sama palju kui eelneva aasta jaanipühade aegu, kuid erinevalt eelmisest aastast, kui keegi jaanipühade ajal liikluses surma ei saanud, oli sel aastal ka kaks hukkunut. "Mõlemad hukkunud olid kaherattalise sõidukiga liiklejad ehk siis ühel juhul mootorrattur ja teisel juhul mopeedijuht," märkis Trei. "Üldse andsid sel aastal tooni kaherattaliste sõidukitega liiklejatega juhtunud liiklusõnnetused ehk väga palju liiklusõnnetusi oli ka elektritõukeratturitega," lisas ta.

Lisaks juhtus kaks õnnetust ka veekogudel, kus kaks vette läinud inimest on siiani leidmata.

"Kui nüüd vaadata veel natuke edasi, siis pühad meie jaoks kindlasti veel läbi ei ole. Suure tõenäosusega pühademeeleolu jätkub, seda tähendab, et politsei on lisaressursiga väljas ka vähemalt selle nädala lõpuni," lubas Trei.