PPA teeb abipolitseinike värbamises pausi

Politsei- ja piirivalveamet teeb abipolitseinike värbamises pausi, kuni võetakse vastu ja jõustuvad seadusemuudatused, mis täpsustavad abipolitseinike taustakontrolli puudutavaid õigusnorme.

"Siseministeeriumi ja PPA õigusliku hinnangu kohaselt on abipolitseinikuks kandideeriva inimese nõuetele vastavuse kontrolli puudutavad sätted abipolitseiniku seaduses puudustega," ütles PPA ennetuse ja süüteomenetluse büroo juht Roger Kumm.

"Praegune seadus kohustab PPA-d kontrollima kandidaadi vastavust nõuetele, kuid õigusnormid, mis võimaldavad seda kontrolli läbi viia, on liiga üldsõnalised," sõnas ta.

"Kuna praegu on riigikogu menetluses abipolitseiniku seaduse eelnõu, mis muuhulgas annab täpsemad õiguslikud alused abipolitseiniku kandidaadi vastavuskontrolli jaoks, siis otsustasime seadusemuudatuste jõustumiseni uusi taotlusi mitte vastu võtta," ütles Roger Kumm.

Uue abipolitseiniku seaduse eelnõu laiendab abipolitseinike ülesandeid ja nende kaasamise võimalusi ning toob kaasa põhjalikuma väljaõppe. "See tähendab edaspidi ka suure hulga seniste abipolitseinike ümber õpetamist. Järgnevate kuude pausi värbamises kasutame ära selleks, et teha ettevalmistused väljaõppe muutmiseks ning uue seaduse rakendamiseks," sõnas Kumm.

"Abipolitseinike värbamise peatamine oli raske otsus, sest iga vabatahtlik on politsei jaoks kulla hinnaga. Kuna aga uue seaduse eelnõu annab väga selge lahenduse puudujääkidele, mis praegustes õigusnormides on tuvastatud, siis on kindlasti õige need seadusemuudatused ära oodata," lisas Kumm.

PPA-l on üle 1200 abipolitseiniku, kes 2025. aastal panustasid politseitöösse enam kui 170 000 tundi. Aastaks 2029 on kavas abipolitseinike arv viia 1500-ni. Eelmisel aastal värbas PPA 302 ja 2026. aastal on värvanud 188 uut abipolitseinikku.