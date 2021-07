Transpordiamet plaanib kehtestada mopeedautodele tehnoülevaatuse kohustuse

Transpordiameti maismaasõidukite üksuse juhataja Jürgo Vahtra sõnul on ülevaatus kohustuslikuks tegemise põhjuseid palju.

Näiteks on Vahtra sõnul Eestis registreeritava kasutatud neljarattalise mopeedauto läbisõidunäit üsna suur, keskmiselt 60 000 kilomeetrit, mistõttu on paljud mopeedautod lähenemas oma eluea lõpule.

"Sellest tingituna on mopeedautode tehniline seisukord paljudel juhtudel halb ja nad vajavad põhjalikku remonti," ütles ta.

Lisaks tuuakse Vahtra sõnul kasutatud mopeedautosid peamiselt Soomest, kui need enam sealset tehnoülevaatust ei läbi ja remontimine liiga kulukaks muutub.

"Kuna mopeedautode varuosade hinnad on kõrged, siis sageli loobutakse varuosa paigaldusest ning otsitakse odavam viis sõiduki uuesti liikuma saamiseks – näiteks lülitatakse mittetöötav pidurisadul süsteemist välja piduritoru otsa sulgemise teel. Mõnel sõidukil pidurdabki sellise "remontimise" tulemusena vaid üks ratas," ütles Vahtra.

Üheks probleemiks on ka illegaalsed ümberehitused, kuna järelkontroll puudub. Vahtra tõi näiteks, et kui mopeedautodel on lubatud maksimaalselt kaks istekohta, siis liikluses võib kohata ka neljakohalisi mopeedautosid. Selliste autode istmed, turvavööd ja nende kinnitused ei vasta tema sõnul ohutusnõuetele.

"Esineb ka sõiduki identiteedivahetusi, kus vana mopeedauto numbrimärgid tõstetakse uuele mopeedautole üle," lisas ta.

Lisaks illegaalsetele ümberehitustele on Vahtra sõnul peamised probleemid seotud mittekorras piduritega, läbiroostetanud raami ja kerega ning sõiduki küljest ärakukkumisohus olevate detailidega.

Transpordiameti sõnul on tehnoülevaatuse kohustuslikuks tegemise esmane eesmärk parandada mopeedautode tehnilist seisukorda, mis võimaldab nendega ohutumalt liigelda.

"Liikluskindlustusfondi andmetel on 2020. aastal mopeedautode õnnetustest 65% põhjustatud mopeedauto juhi enda poolt. Mopeedauto tehnilise seisukorra parandamisega püüame vähendada sõiduki tehnilistest puudustest põhjustatud õnnetusi," sõnas Vahtra.

Ta ütles, et tehnoülevaatuse kohustusega kaasnevad samasugused kohustused nagu tavasõidukite puhul – teatud perioodi tagant tuleb sõidukiga käia tehnoülevaatuspunktis. Vahtra lisas, et kuna mopeedautosid kontrollitakse samas mahus kui mootorrattaid, siis tõenäoliselt tulevad nende tehnoülevaatuse hinnad soodsamad võrreldes tavasõidukitega.

Transpordiamet lisas, et kohustuse kehtimise algus pole praegu teada, kuna määruse muudatuste eelnõu pole veel valmis.