EL kehtestas Valgevenele uue sanktsioonide paketi

Uues paketis sisalduvad meetmed piiravad kaaliumväetiste, kütuse ja tubakatoodete kaubandust ning Minski ligipääsu Euroopa Liidu kapitaliturgudele. Samuti keelatakse kindlustuse pakkumist valitsusasutustele, selgitas EL avalduses.

Lisaks keelatakse ka sellise tehnoloogia müük Valgevenele, mida võib kasutada telefoni- ja internetiühenduste pealtkuulamiseks ja jälgimiseks, ning "kaheotstarbelise" sõjalise varustuse müük, mida võib kasutada meeleavalduste mahasurumiseks.

Majandussanktsioonid on kõige karmimad meetmed, mida EL seni Valgevene suhtes kehtestanud on pärast seda, kui Valgevene presidendi Lukašenko käsul sunniti Minskis maanduma Ryanairi lennuk, et vahistada pardal viibinud teisitimõtlejast ajakirjanik Raman Pratasevitš ja tema pruut Sofia Sapega.

EL lisas esmaspäeval sanktsioneeritute nimekirja veel 86 inimest ja üksust. Praeguseks on sanktsioonid kehtestatud kokku 166 inimesele, sealhulgas Lukašenkole, tema kahele pojale ja miniale. Nende varad on külmutatud ja kehtestatud viisakeeld.

USA, Suurbritannia ja Kanada ühinesid esmaspäeval samuti koordineeritud sanktsioonide kehtestamisega Valgevene režiimile.

Lisaks keelas EL mais Valgevene lennukitel EL-i lendamise ja lõpetas lendamise Valgevene õhuruumis.

Lukašenko, kes on Valgevene president juba 1994. aastast, on seni lääneriikide surve osas ükskõikseks jäänud, sest riiki toetab peamine liitlane Venemaa.