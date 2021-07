Putin käskis valitsusel aidata sanktsioonide tõttu kannatavat Valgevenet

Venemaa president Vladimir Putin andis valitsusel korralduse abistada lääneriikide sanktsioonide all kannatavat Valgevenet, teatas Kreml neljapäeval.

"Valgevene toetamine selliste lämmatavate sanktsioonide mõju leevendamiseks on päevakorras, valitsusele on antud juhised ja see juba töötab teemaga," ütles Putini pressiesindaja Dmitri Peskov.

Valgevene liider Aleksandr Lukašenko käis teisipäeval Moskvas, kus ta pidas oma peamise liitlase juhiga kõnelusi.

Euroopa Liit, USA ning muud demokraatlikud riigid on viimastel kuudel karmistanud Valgevenele kehtestatud sanktsioone.