Saaremaa vabatahtlik merepääste kasvas 81-liikmeliseks

Eestis on 550 merepäästjat ja Saaremaa vabatahtlike merepäästjate read täienesid hiljuti üheksa liikme võrra. Selliseid atesteeritud vabatahtlikke merepäästjaid, kes on iga ilmaga valmis mereõnnetusele appi minema, on Saare maakonnas nüüd 81.

Vabatahtlike merepäästjate hulgas on ka naisi. Näiteks igapäevaselt kontoritööd tegev Pille Maripuu on nüüdsest valmis oma töölaua tagant vajadusel sadamasse kihutama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ta ise ütleb, et saab aru, millise kohustuse on endale võtnud. "Kümme minutit ja sadamas kohal. /.../ Valmis minema," ütles ta.

Saare maakonnas on nüüd kokku 81 tunnustatud vabatahtlikku merepäästjat. Nullist 81-ni jõudmine võttis aega kaheksa aastat ja nende inimeste arv kasvab iga aastaga.

"Kes on läbinud kas või merepääste esimese astme koolituse, need inimesed kannavad kõik turvalisust ja oskust näha ohtu. Ja eks turvalisus hakkabki meist endist pihta, meie oma käitumisest. Alates sellest, kui me läheme merele ja paneme paati minnes päästevesti selga," rääkis Saaremaa vabatahtliku merepäästeseltsi juht Maidu Lempu.

Aga vabatahtlike töö on ka ennetustöö ja ise nad peavad seda väga tähtsaks.

"Me oleme ette võtnud lapsed, läbi kelle me tegelikult suuname ka vanemaid käituma turvaliselt. Tagasiside on tulnud väga hea, kus vanemad lähevad merevarustuse poodi ja ostavad omale uue komplekti päästeveste, kuna laps ütles, et käis koolitusel ja ei lubatud nii enam merele minna. Nii lihtne see ongi tegelikult," selgitas Lempu.

Mereõnnetuste koordineerija on merevalvekeskus, kust suunatakse õnnetuspaika kas politsei- ja piirivalveamet või vabatahtlikud või mõlemad korraga.

"Vabatahtlikud on väga suur abiressurss. Kui vaatame aastat 2020, kui kokku oli Saare maakonnas 24 merepäästesündmust, siis 13 juhul reageerisid vabatahtlikud merepäästjad," rääkis Kuressaare politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Žanna Kreštšenko.

"Kui sa said selle maitse suhu, et said inimest aidata mitte millegi eest, siis see annab suure tõuke. See on hea emotsioon!" märkis vabatahtlik merepäästja Indro Mäe.

Eelmisel aastal juhtus Saaremaa piirkonnas 24 mereõnnetust, aasta varem 18.