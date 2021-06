Colosseumis avati külastajatele maa-alused tunnelid

Rooma Colosseum on umbes 2000 aastat vana ja hoone paikneb 15 000 ruutmeetril. Tunnelite renoveerimist rahastas Itaalia moemaja Tod's.

Tunnelid asuvad amfiteatri areeni all. Pärast renoveerimist on tunnelites ka käiguteed, mis võimaldavad külastajatel tunneleid ja katakombe uurida. Renoveerimine kestis kaks aastat ja maksis 25 miljonit eurot, teatas The Guardian.

Tunnelid kaevati algselt välja 19. sajandil. Colosseumi direktori Alfonsina Russo sõnul olid tunnelid amfiteatri tõeline lavatagune.

"Täna tagastame üldsusele monumendi monumendi sees," ütles Russo.

"Projekt oli oluline ja näitas, kuidas rahvusvaheline Itaalia ettevõte investeerib tagasi oma riiki, et kaitsta kultuuripärandit," ütles Itaalia kultuuriminister Dario Franceschini.

Colosseum avati 80. aastal. Viimane etendus toimus seal 523. aastal.

"Tunnelite renoveerimisel osales üle 80 arheoloogi, arhitekti ja inseneri," ütles Todi esimees Diego Della Valle.

Rooma impeeriumi ajal võitlesid Colosseumis gladiaatorid ja metsloomad. Metsloomade seas olid mitmed eksootilised loomad nagu tiigrid, elevandid ja ninasarvikud.