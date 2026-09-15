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Hollandi rongiliiklus seiskus võimaliku sabotaaži tõttu

Välismaa
Rong Hollandis
Rong Hollandis Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/James Petermeier
Välismaa

Hollandi politsei uurib võimalikku sabotaaži, mille tõttu seiskus teisipäeva hommikul suur osa riigi raudteeliiklusest.

Raudteetaristu haldaja ProRail leidis vähemalt 20 kohas rööbastele tahtlikult paigutatud esemeid, sealhulgas torusid, mis põhjustasid signaalirikkeid ning ulatuslikke rongide hilinemisi ja tühistamisi.

Sabotaaži toimepanijaid ei ole seni tuvastatud, asja uurimist juhib riiklik politsei. Hollandi meedias on võimalike süüdlastena mainitud põllumehi, vahendas Politico.

Huvirühm Farmers Defense Force väidab, et nemad ei ole võimaliku sabotaaži taga, kuid ei välista, et asjaga võivad seotud olla põllumehed. 

Juhtum leidis aset päeval, mil Hollandis algab uus parlamendiaasta ja valitsus tutvustab oma eelarvekavasid. Taristuminister nimetas võimalikku sabotaaži väga murettekitavaks. Juhtum toimub ajal, mil Euroopas tuntakse muret hübriidrünnakute sagenemise pärast.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

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