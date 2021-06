Tallinna õhk on Euroopa suuremate linnade seas puhtamaid

Euroopa keskkonnaagentuur võrdles linnasid, kus elab üle 50 000 inimese ja kus on olemas õhusaaste seirejaam. Tallinn on selles tabelis neljandal kohal, Eesti pealinna edestavad õhupuhtuse poolest Umeå Rootsis, Tampere Soomes ja Funchal Portugalis.

"Mis mängib väga suurt rolli, on rahvastiku tihedus, kui võrrelda Eesti rahvastiku tihedust Kesk-Euroopaga. Teiseks, Tallinn on mere ääres, ka kõik need linnad – Helsingi, Stockholm, mereäärne ilmastik mõjutab mingil määral, ka kütteviisid ja autopark," rääkis keskkonnauuringute keskuse õhukvaliteedi- ja kliimaosakonna juhataja Erik Teinemaa.

Õhusaaste on Tallinnas aastatega jõudsalt vähenenud.

"Aastaid tagasi oli Tallinnas tööstust palju rohkem. Ka see on mõjunud sellele, et Tallinna õhk on tunduvalt puhtam. Kes mäletavad tselluloosivabrikut Sossi mäel, mäletavad lihakombinaati sealsamas kandis, seal oli ikka vahetevahel päris hea lõhn," lausus keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna peaspetsialist Reet Pruul.

Ja kuigi autosid tuleb aina juurde, tasakaalustab saastet nende areng.

"Autod lähevad ka puhtamaks, vaiksemaks. Tegelikult saaste seisab enam-vähem ühel tasemel, autosid tuleb küll juurde, aga nende kvaliteet ja nende keskkonnalik käitumine on paremad," ütles Pruul.

Jaanipühade eel saabus Eestisse Kesk-Aasia tolm, mis tõstis õhusaaste taset märgatavalt. Keskkonnauuringute keskuse õietolmu kogumise preparaadilt oli näha, kuidas 22. juuni algas vägagi tumeda värviga. Jaanilaupäeva õhtuks oli preparaat taas läbipaistev ja nii ka 24. juunil.

"Tegemist oli mineraalse tolmuga, liivaga sisuliselt. Mistahes sellised võõrkehad, mis inimene sisse hingab, koormab meie immuunsüsteemi. Immuunsüsteem peab tegelema mingite võõrkehadega, hingamisteedes on vähem jaksu muude asjadega tegelda," lausus Teinemaa.

Kui saaste kaob, tõuseb õhukvaliteet taas tavapärasele tasemele.