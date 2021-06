Schäuble: välisriigid võivad proovida mõjutada üldvalimisi

"Välisriikide sekkumise oht on suhteliselt suur," ütles Schäuble.

"Me teame, mida saab teha valeuudistega. Siiski on käimas tõeline propagandasõda, kus pole selge, kes on rünnakute taga. Isegi kui on selgeid viiteid, siis tavalised kahtlusalused eitavad oma seotust," lisas Schäuble.

Schäuble sõnul on ta mures, et paljud kodanikud saavad teavet välismaa meediaväljaannetest.

"Selline kanal nagu Russian Today pole ilmselgelt ringhäälinguorganisatsioon, mis toetub ajakirjandusvabaduse põhimõtetele," ütles Schäuble.

Saksamaal toimuvad parlamendivalimised 26. septembril. Valimistel osaleb ka Schäuble.