Kallase hinnangul oli Schäuble üks Euroopa sisulisi liidreid

"Ta oli tegelikult üks Euroopa sisulisi juhte sel ajal, kui ta oli rahandusminister. Aga enne seda ta oli siseminister ja siis oli tal ka väga suur mõju Euroopa Liidule ja muidugi ka Saksamaale," ütles Kallas kolmapäeval ERR-ile. "Tegelikult tema tellis Euroopas rahapoliitika muusika, tema sõna maksis eurogrupi koosolekutel kõige rohkem."

Kallas rõhutas, et Schäuble oli klassikalise Saksa rahanduspoliitika väga jõuline esindaja. "Võiks öelda, et ta oli [Saksa kantsleri Angela] Merkeli number kaks, aga tegelikult mõnikord võis öelda, et ta oli Merkeli number üks. Ta oli isegi kõvema hääle ja kõvema ütlemisega kui Merkel ise. Näiteks Kreeka teemal oli Schäuble tunduvalt jäigem ja Kreekal oleks väga pahasti läinud, kui Schäuble vaated oleks peale jäänud. Aga Merkel oli see, kes ikkagi otsustas, et Kreeka jääb ja teda aidatakse," meenutas Kallas.

Riigikogu liige Kallas ütles ka, et tal tekkis Euroopa Komisjoni liikmena Schäublega väga hea isiklik klapp, nii et nad suhtlesid ka hiljem.

"Nii et ta oli väga klassikalise saksa isegi võiks öelda, et klassikalise liberalismi vaadetega mees, kuigi ta oli konservatiiv, aga see palju ei loe," tõdes Kallas.

Schäuble suri teisipäeva õhtul 81-aastasena. Ta kuulus paremtsentristlikku Kristlik-Demokraatliku Liitu (CDU) ning pidas 2009. kuni 2017. aastani Saksa rahandusministri ametit kantsleri Angela Merkeli valitsuses. Oma ametikohustustest tulenevalt mängis ta juhtivat rolli Euroopa võlakriisi ajal.