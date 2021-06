Rootsi leevendab juulist koroonapiiranguid

Rootsi on küll suuresti tuginenud koroonapandeemia vastu võitlemisel vabatahtlikele meetmetele, kuid näiteks on olnud piiratud restoranide avamisaega ning seda, kui palju inimesi lubatakse korraga spordiüritustele, kaubanduskeskustesse ja kauplustesse.

"Nakkuse levik on järsult vähenenud. On olnud pikk ja keeruline aeg ning meil on olnud üks, kaks ja kolm lainet, kuid tänu vaktsineerimisele on olukord paranenud," ütles Hallengren pressikonverentsil.

Juulist kaovad piirangud restoranide ja baaride avamisaegadele, samas jääb püsima nõue, et külastajaid tohib olla nii palju, kui on istekohti.

Välistaadionitel lubatud pealtvaatajate arv tõuseb 1. juulist 500 inimeselt 3000-ni, veel rohkem aga siis, kui staadion on jaotatud selgelt eraldatud sektoriteks.

Samuti kaob soovitus kohtuda vaid oma majapidamise või lähema ringi inimestega ning kanda maske kindlatel kellaaegadel ühistranspordis.

Rootsi täiskasvanud elanikkonnast on üle 57 protsendi saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi ning iga kolmas inimene on vaktsiinikuuri lõpetanud.

Rootsis on surnud üle 14 000 koroonadiagnoosiga inimese. Seda on mitu korda rohkem kui naaberriikides, samas on seda aga palju vähem kui enamikul Euroopa riikidel, mis otsustasid rangete piirangute kasuks.