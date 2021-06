Rootsi kaotas koroonatõendiga riiki sisenejatele testinõude

Rootsi, mis seni nõudis Euroopa Liidu riikidest, välja arvatud Põhjamaad, saabuvatelt inimestelt olenemata vaktsineerimisest ka koroonatesti tegemist, kaotas alates kolmapäevast selle nõude. Samas need, kes ei suuda tõestada, et on COVID-19 suhtes ohutud, riiki ei pääse.

"Rootsi valitsuse avaldatud info kohaselt hakkab Rootsi seoses EL COVID-tõendi määruse reeglite ülevõtmisega alates 30. juunist Euroopa Liidu riikidest saabumisel Rootsi sisenemise alusena lubama kas COVID-19 vaktsineerimist kinnitava tõendi, COVID-19 läbipõdemist tõestava tõendi või COVID-19 testi negatiivse tulemuse tõendi alusel," ütles välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer ERR-ile.

See tähendab, et Euroopa Liidu koroonatõendi omanikud ei pea enam eraldi testi Rootsi sisenemiseks tegema. Seni olid Eestist ja mujalt EL-ist Rootsi saabujad kohustatud esitama negatiivse koroonatesti - seda ka need, kes olid vaktsineeritud või koroonaviiruse läbi põdenud.

Sellist sisenemispiirangut ei olnud Rootsi siiski kehtestanud teistele Põhjamaadele - Taanile, Soomele, Islandile ja Norrale. Ka nüüd, kui mujalt Euroopa Liidust saabujad peavad esitama koroonatõendi, siis Taanist, Soomest, Islandilt ja Norrast saabuvad inimesed koroonasertifikaati näitama ei pea.

Küll aga jääb Rootsi valitsuse otsusega kuni 31. augustini kehtima sisenemispiirang nendele Euroopa Liidu kodanikele, kellel ei ole EL-i koroonatõendit või kes ei esita ka negatiivset koroonatesti tulemust.

"Valitsus otsustas pikendada sisenemispiirangut peamiselt COVID-19 nakatumise suhtes endiselt jätkuva ebaselguse tõttu," öeldakse Rootsi valitsuse kodulehel. Samas lisatakse, et valitsus otsustas, et Euroopa Liidu ja Majanduspiirkonna (EU/EEA) siseseid liikumispiiranguid leevendatakse ettevaatlikult, et vähendada tagasilöökide riski, mis võiks tekitada vajaduse uuesti piirangud kehtestada.

"Nüüd on Rootsi regulatsioonid kohandatud vastavaks Euroopa Liidu omadega ja sisenemispiirangut pikendatud 31. augustini. Euroopa Liidu regulatsioon lubab reisimist EL-is ilma täiendavate piiranguteta, kui reisijal on sertifikaat, mis tõendab, et ta on COVID-19 vastu vaktsineeritud, andnud viiruse suhtes negatiivse testitulemuse või haiguse läbi põdenud," öeldakse samas.

Vaktsineerimata või koroona läbipõdemata inimesed peavad Rootsi piiril esitama koroonatesti negatiivse tulemuse, mis on tehtud maksimaalselt viimase 48 tunni jooksul, selgub Rootsi politsei kodulehelt.

Eurooopa Liidu või Majanduspiirkonna välistest riikidest Rootsi saabujatele jääb negatiivse koroonatetesti tulemuse esitamise nõue endiselt kehtima.