Volmer: ei tasu üle hinnata Eesti tähtsust Rootsi maailmapildis

Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer ei mõista, miks Rootsi nõuab vaktsineeritud inimestelt riiki sisenemisel koroonaviiruse testi tegemist. Volmer tõdes intervjuus ERR-ile, et Eesti ei ole paraku Rootsi maailmapildis nii olulisel kohal, et sarnaselt Põhjala riikidele reisitingimustes erandit teha.

Millistel tingimustel praegu täpsemalt Eesti ja Rootsi vahel liikuda saab?

Rootsi saabujad peavad kõik tegema testi, mis peaks loomulikult olema negatiivne ja see käib ka vaktsineeritud ja läbi põdenud inimeste kohta.

Kuidas teie hinnangul on praegu põhjendatud see, et Rootsi käsitleb Eestit Euroopa Liidu riikidega üheskoos, aga samas erandid reisimiseks on tehtud Põhjala riikidele? Meie oleme samas Rootsi naaberriik.

Jah, me oleme sellest olukorrast teadlikud ja juba mõnda aega tegelenud nii Rootsi suunal, kui ka siin Tallinnas selle küsimusega. Me teame taustana, et Põhjamaade omavaheline koostöö on väga tihe ja ajalooline. Sellest me saame aru, aga teisest küljest nõuda vaktsineeritud inimestelt siiski testi tegemist ei ole väga loogiline, olukorras, kus Euroopa Liit on andnud hoopis teistsuguse soovituse liikmesriikidele. Ja Eesti näitajad on ilusti languses. Me töötame Rootsi suunal, et seda olukorda muuta.

Me oleme ka Rootsi naaberriik. Kas see võiks panna Eesti ikkagi teatud eristaatusesse, võrreldes teiste Euroopa liidu riikidega?

Kindlasti ei tasu üle hinnata Eesti tähtsust Rootsi maailmapildis. Aga kahtlemata me oleme naaberriik ja ajalooliste ning tihedate sidemetega. See võiks ju siiski mingeid põhjuseid Rootsile anda.

Kas Rootsi ja Eesti vahelises reisimises võib nüüd oodata taolist seisakut, nagu meil oli Soomega siin vahepeal?

Seda kindlasti mitte, sest tegelikult ju Rootsi minna saab, lihtsalt ka need, kes on vaktsineeritud, peavad siis veel testi tegema, mis on natukene ebamugav ja kallis ja ei ole lihtsalt mõistlik inimesele, kes on vaktsineeritud. See liikumine on olemas, aga ta on selle testi kaudu natukene keerulisemaks tehtud.

Milliseid konkreetseid samme teeb Eesti, et see ebamugav testi nõue kaotataks?

Eesti välisminister on kolmapäeval Stockholmis, kus ta oma kolleegiga kohtub. Nii et me saame vahetult poliitilisel tasemel ka neid küsimusi arutada ja tuua selle probleemi kõrgel tasemel Rootsi valitsuse teadvusesse.

Selle teatavat sorti ebaõigluse siin Põhjala riikide kõrval Rootsi naaberriigina me peame lihtsalt kuidagi alla neelama?

Nende Põhjala riikide arvates ei ole Eesti veel päris Põhjala riik ja nad võtavad Läänemere teisel pool olevaid riike natukene ikkagi erinevalt. Aga samas me oleme samadel tingimustel kogu ülejäänud Euroopa Liiduga, nii et ega siin väga ei saa pahandada, et meid väga diskrimineeritakse.

Aga mis teie sisetunne ja praegu käes olevad andmed ütlevad, et kui kiiresti see olukord reisimisel võiks mugavamaks minna?

Arvestades Rootsis kestvat valitsuskriisi ja olukorda, kus valitsus on tagasi astunud, toimuvad intensiivsed läbirääkimised, siis ma väga optimistlik ei ole, et see väga ruttu saaks juhtuda. Sellises olukorras, kus riik on sisuliselt aktiivse valitsuseta, asjad võtavadki palju aega ja prioriteedid on hoopis teised. Kas nad reisiküsimuste lahendamiseni lähipäevil jõuavad, on kaheldav, aga igal juhul meie poole töö ja surve selles osas käib.