Jõuametid pääsevad otse ligi ka e-tolli süsteemile

Riigikogus heakskiidetud biomeetriliste isikuandmete andmekogu ABIS-e kõrval on teisigi andmesüsteeme, kuhu jõuametid otse ligi pääsevad, üks selline on maksu- ja tolliameti e-tolli süsteem. Endine rahandusminister Martin Helme kahtlustab, et julgeolekuasutustel oli otsene ligipääs e-tolli süsteemile juba enne, kui valitsus selleks ametliku loa andis.

Mullu augusti alguses toimus MTA e-tolli süsteemis infoturbeintsident - transiidideklaratsioonid, mis peaksid olema maksusaladusega kaetud, olid kättesaadavad.

"Aktuaalse kaamera" käsutuses on ka juhtumit kokkuvõttev memo. Tuvastati, et tollisüsteemi turvaauku kasutas viie päeva jooksul ära 12 isikut, kes laadisid alla üle 1300 transiidideklaratsiooni, mis puudutasid kokku enam kui 100 teist isikut või ettevõtet. Ehk nagu dokumendis tõdetakse, nende isikute maksusaladus sai avalikuks kolmandatele isikutele.

Eelmine rahandusminister Martin Helme meenutas, et järelevalvemenetluses selgus, et turvaauk oli transiidideklaratsioonide süsteemi jäetud arendaja poolt esialgu teadlikult, et uut süsteemi käivitamise ajal seadistada. Miks see oli aga avatud veel kümmekond aastat pärast käivitamist ja kuidas seda kasutati, Helme sõnul päriselt teada ei saadudki.

"Meie tööversioon rahandusministeeriumis oli ikkagi see, et ju seda tagaust on kasutanud Eesti enda julgeolekuasutused varasematel aegadel ja et mingil põhjusel - me täpselt seda ei oska vastata, see on puhas spekulatsioon - keegi hakkas seda salaust nii-öelda kuritarvitama. Me avastasime selle ja panime kinni," selgitas Helme.

Ta tõi ka välja, et tänavu jaanuaris tegi siseministeerium sama andmekoguga seoses ettepaneku anda julgeolekuastutustele sinna ametlikult elektrooniline ligipääs. Seni olid julgeolekuasutused saanud andmeid küsida ainult üksikpäringute teel, mis Helme sõnul peakski nii toimima. Helme ettepanekuga nõus ei olnud, kuid uue valitsuse ajal tänavu märtsis elektrooniline ligipääs anti.

"Aktuaalsele kaamerale" anti aga mitmest asjaga seotud asutusest mõista, et mulluse turvaintsidendi ja tänavuse korramuutuse omavaheline seostamine Helme poolt on täielikult meelevaldne.

Kaitsepolitsei ütles e-kirja teel, et maksu- ja tolliameti andmekogud on neile kättesaadavad ainult seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks ning et andmetele pääsetakse ligi vajaduspõhiselt ja päringutest jääb alles ka logi ehk kõik on tagantjärele kontrollitav.

Maksu- ja tolliameti tolliosakonna juhataja Eerik Heldna ei pea mõeldavaks, et julgeolekuasutused tööks vajalikke andmeid kuidagi salaja piilumas käisid.



"Täiesti arusaadaval kombel, igas normaalses riigis peab terrorismi vastase võitlusega tegelev julgeolekuasutus ju teadma ka, milline kaup siit läbi käib. Nii et juba ainuüksi see küsimusepüstitus, et peaks looma mingisuguse ebaseadusliku võimaluse midagi jälgida, ma jah, tõepoolest ei oska mitte kuidagi kommenteerida, mis oleks sellise tegevuse reaalne kasu või eesmärk," rääkis Heldna.

Uus elektrooniline ligipääs lihtsustab aga tema sõnul maksuameti ja julgeolekuasutuste koostööd.