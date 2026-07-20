X!

Justiitsministeerium tahab karmistada nikotiinitoodete müüki

Eesti
E-sigaret.
E-sigaret. Autor/allikas: Lindsay Fox / Pixabay
Eesti

Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastamisele eelnõu, mille eesmärk on vähendada nikotiini tarvitamisest tulenevaid terviseriske ja takistada tubakatoodete ebaseaduslikku kättesaadavust. Muudatuste keskmes on tubakatoodete keerulisem kättesaadavus just noortele.

Kehtiv õigus lubab tubaka- ja mentoolimaitselist e-sigareti vedelikku, aga praegune sõnastus tekitab järelevalves pidevaid vaidlusi tootjatega. Eelnõus seisab, et see koormab terviseametit ja turule võib tuua ebamääraste lisaainetega tooteid.

Tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamise uuringust selgus, et 57 protsenti vastanud noortest eelistas e-sigaretti hea maitse tõttu. Maitseelamus oli eriti oluline 14–15-aastaste seas. Seetõttu tahab ministeerium kehtestada selge loetelu maitse- ja lõhnaainetest, mida tohib nikotiinitootes kasutada.

Praegune seadus keelab tubakatoodete Eestisse toimetamise välismaalt posti või veebi teel. See on muutnud menetlemise ja kauba konfiskeerimise tollikontrollis keeruliseks, kui pole võimalik tõendada toote kättetoimetamise lõpuleviimist.

Kuna riigisisest kaugmüügi keeldu pole, on nii lapsed kui ka täiskasvanud saanud posti teel Eestis keelatud nikotiinitooteid osta ja müüa. Kaugmüügil ei saa inimese vanust tuvastada.

Praegu ostetakse ja müüakse kaugmüügi teel kontrollimatuid tooteid kolmandatest riikidest. Nende koostis võib olla noorte ja laste tervisele eriti kahjulik. Lisaks ei tasuta nende eest aktsiise ega lõive.

Kaugmüügi keelust üleastujale kehtestatakse seaduseelnõu järgi trahv ning seda nii müüjale kui ka ostjale. Eesmärk on pidurdada eeskätt alaealiste ligipääsu nikotiini sisaldavatele toodetele.

Kavas on tõsta ka juriidiliste isikute trahvimäärasid rikkumiste eest. Samuti kahekordistatakse trahvi nendele inimestele, kes ostavad tubakaseaduses loetletud tooteid alaealistele või teevad neid lastele muul moel kättesaadavaks.

Eelnõuga sätestatakse, et tubakatoodetega kauplemine on lubatud vaid juhul, kui kõik tasud ja lõivud on makstud. Nii tahetakse piirata musta turgu ja parandada maksulaekumisi. Terviseameti kontrollitud toodetest lubatakse jaemüüki üksnes sellised tubakatooted, mille eest on riigilõiv ja hindamistasu makstud.

Edaspidi peavad ametiasutused avalikustama kohtumised tubakatööstuse huve esindavate lobistidega. Nii soovitakse teha läbipaistvaks tubakatööstuse mõju avaliku poliitika kujundamisele.

Eelnõu saadeti kooskõlastamisele 17. juulil. Ministeerium andis tagasisidestamiseks aega seitse tööpäeva.

Toimetaja: Merilin Leetna

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:02

EKA ja TLÜ tudengid alustavad nõukogudeaegse monumentaalkunsti inventeerimist

11:49

Inger: kujutlen ka ennast väga suurtel lavadel esinemas

11:48

Tallinn soovib perekonnaseisutoimingute rahastamise muutmist

11:40

Leedu kaitseväe juhataja: praegu Venemaa sõjalise agressiooni ohtu ei ole

11:31

Justiitsministeerium tahab karmistada nikotiinitoodete müüki

11:28

Sten Reinkort alustas Islandi klubis väravaga

11:15

Moskva oblastis põlevad naftabaas ning logistikakeskus Uuendatud

11:05

Leho Laur: õigusriik peab kaitsma nii õigusi kui ka turvalisust

11:00

Vaikuse laste rahupaiga looja: hüvastijätmiseks on vaja lapsega kohtuda

11:00

Lugeja küsib: kui pikalt säilivad sügavkülmutatud marjad?

eesti raadio äpp

taavi libe saade

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

01:30

Finaalis domineerinud Hispaania tuli maailmameistriks Uuendatud

19.07

Sõja 1607. päev: Venemaa korraldas Kiievile ulatusliku ballistiliste rakettide rünnaku Uuendatud

19.07

Tallinnas Elamus Spas sai neli töötajat vingugaasimürgituse Uuendatud

11:15

Moskva oblastis põlevad naftabaas ning logistikakeskus Uuendatud

19.07

Trump soovitas Venemaa sanktsioonide paketti lisada ka piirangud Iraanile

19.07

Arvustus. Odüsseuse aatomipomm

19.07

Mamdani uurib võimalust Netanyahu New Yorgi visiidil vahistada

19.07

Inglismaa lõi pöörases pronksimängus kuus, Prantsusmaa neli väravat Uuendatud

19.07

Suunamudijatest vennad Tate'id võeti USA-s Briti võimude süüdistusel kinni

19.07

Tallinna vanalinnas seisavad linnale kuuluvad majad tühjalt ja hooldamata

ilmateade

SPORT

11:28

Sten Reinkort alustas Islandi klubis väravaga

10:51

Teisel katsel selgus Eesti meister lühirajal

10:22

Lajal tõusis edetabelis üheksa kohta

09:52

Võiduvärava autor Torres: mind kritiseeriti kogu MM-i vältel

loe: kultuur

12:02

EKA ja TLÜ tudengid alustavad nõukogudeaegse monumentaalkunsti inventeerimist

10:54

Galerii: I Land Sound 2026 kolmas päev

10:27

Ülemiste Citys avatakse koostöös Elektriteatriga suvine välikino

10:08

Galerii: Saaremaa ooperipäevadel esietendus Wagneri "Reini kuld"

loe: eeter

11:49

Inger: kujutlen ka ennast väga suurtel lavadel esinemas

11:00

Vaikuse laste rahupaiga looja: hüvastijätmiseks on vaja lapsega kohtuda

10:18

Tanel Tang: kõige ärevam hetk on, kui pean kanadele uued kodud leidma

19.07

Galerii: telemajas tähistati ETV 71. sünnipäeva

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (20.07.2026 09:00:00)

19.07

Tallinnas öösiti kiirendavad mootorratturid häirivad linnaelanike rahu

19.07

Tallinna vanalinnas seisavad tühjana ja hooldamata mitmed linnale kuuluvaid hooned

19.07

Euroliidu roheleppe kajastus Eesti meedias muutus aastatega konfliktsemaks

19.07

Päevakaja (19.07.2026 18:00:00)

18.07

Jüri Luik: Ukrainas otsustakse Euroopa julgeoleku tulevik

18.07

Taliodra lõikus on alanud, saak tõotab tulla hea

18.07

Päevakaja (18.07.2026 18:00:00)

17.07

Brüssel tegi ettepaneku leevendada heitkogustega kauplemise süsteemi

17.07

Päevakaja (17.07.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo