Justiitsministeerium tahab karmistada nikotiinitoodete müüki

Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastamisele eelnõu, mille eesmärk on vähendada nikotiini tarvitamisest tulenevaid terviseriske ja takistada tubakatoodete ebaseaduslikku kättesaadavust. Muudatuste keskmes on tubakatoodete keerulisem kättesaadavus just noortele.

Kehtiv õigus lubab tubaka- ja mentoolimaitselist e-sigareti vedelikku, aga praegune sõnastus tekitab järelevalves pidevaid vaidlusi tootjatega. Eelnõus seisab, et see koormab terviseametit ja turule võib tuua ebamääraste lisaainetega tooteid.

Tubaka- ja nikotiinitoodete tarvitamise uuringust selgus, et 57 protsenti vastanud noortest eelistas e-sigaretti hea maitse tõttu. Maitseelamus oli eriti oluline 14–15-aastaste seas. Seetõttu tahab ministeerium kehtestada selge loetelu maitse- ja lõhnaainetest, mida tohib nikotiinitootes kasutada.

Praegune seadus keelab tubakatoodete Eestisse toimetamise välismaalt posti või veebi teel. See on muutnud menetlemise ja kauba konfiskeerimise tollikontrollis keeruliseks, kui pole võimalik tõendada toote kättetoimetamise lõpuleviimist.

Kuna riigisisest kaugmüügi keeldu pole, on nii lapsed kui ka täiskasvanud saanud posti teel Eestis keelatud nikotiinitooteid osta ja müüa. Kaugmüügil ei saa inimese vanust tuvastada.

Praegu ostetakse ja müüakse kaugmüügi teel kontrollimatuid tooteid kolmandatest riikidest. Nende koostis võib olla noorte ja laste tervisele eriti kahjulik. Lisaks ei tasuta nende eest aktsiise ega lõive.

Kaugmüügi keelust üleastujale kehtestatakse seaduseelnõu järgi trahv ning seda nii müüjale kui ka ostjale. Eesmärk on pidurdada eeskätt alaealiste ligipääsu nikotiini sisaldavatele toodetele.

Kavas on tõsta ka juriidiliste isikute trahvimäärasid rikkumiste eest. Samuti kahekordistatakse trahvi nendele inimestele, kes ostavad tubakaseaduses loetletud tooteid alaealistele või teevad neid lastele muul moel kättesaadavaks.

Eelnõuga sätestatakse, et tubakatoodetega kauplemine on lubatud vaid juhul, kui kõik tasud ja lõivud on makstud. Nii tahetakse piirata musta turgu ja parandada maksulaekumisi. Terviseameti kontrollitud toodetest lubatakse jaemüüki üksnes sellised tubakatooted, mille eest on riigilõiv ja hindamistasu makstud.

Edaspidi peavad ametiasutused avalikustama kohtumised tubakatööstuse huve esindavate lobistidega. Nii soovitakse teha läbipaistvaks tubakatööstuse mõju avaliku poliitika kujundamisele.

Eelnõu saadeti kooskõlastamisele 17. juulil. Ministeerium andis tagasisidestamiseks aega seitse tööpäeva.