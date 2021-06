Jesse ei kandideeri uuesti sotsiaalministeeriumi asekantsleriks

Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse ütles saates "Otse uudistemajast", et vaatamata sellele, et otsus oli raske, ei kandideeri ta uuesti samale ametikohale.

"Otsus oli raske praeguse olukorra tõttu. Ma ei näe ennast asekantslerina järgmisel viiel aastal. Samas ei jäta ma kolleege hätta," ütles Jesse, lisades, et keskenduks pigem nendele plaanidele, mida pole õnnestunud koroonapandeemia ajal ellu viia.

Jesse tegi enda sõnul otsuse neli nädalat tagasi.

"Ma näen, et saan seda teha paremini mitte vastutades kogu valdkonna eest, vaid keskendudes kitsamatele lõikudele. Ja me vajame ka värsket verd sotsiaalministeeriumi juurde," lausus Jesse, ning lisas, et peab end rohkem tervisevaldkonna spetsialistiks kui üldadministraatoriks.

Jesse sõnul on ta nii tervise- ja tööminister Tanel Kiigele kui sotsiaalministeeriumi kantslerile öelnud, et on valmis teatud teemadega edasi tegelema, kuid mis vormis see olema saab, selgub augusti-septembri jooksul. Jesse märkis, et see sõltub palju sellest, kuidas läheb käimasolev konkurss ning kes saab uueks asekantsleriks.

Jesse ametiaeg lõppeb augusti alguses.

Jesse märkis ka, et pandeemia ajal kasvas niigi suur töökoormus veelgi ning ka see on üks põhjus, miks ta järgmiseks ametiajaks ei kandideeri.

Jesse on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal ja kaitsnud magistrikraadi tervisepoliitikas ja -rahastamises London School Hygiene and Tropical Medicine'st ja London School of Economics and Political Science'st.

Jesse on olnud Tervise Arengu Instituudi direktor, Rahvusvahelise arengu ja rekonstruktsioonipanga tervise valdkonna vanemspetsialist. Ta on töötanud SA PRAXIS tervishoiupoliitika analüütikuna, keskhaigekassa direktorina, sotsiaalministeeriumi välissuhete osakonna peaspetsialistina.

2016. aasta augustist on ta olnud ametis sotsiaalministeeriumi terviseala asekantslerina. Lisaks on ta ka Tartu Ülikooli kliinikumi nõukogu esimees ja riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni juht.

Seitse kandidaati asekantsleriks

Sotsiaalministeeriumi asekantsleri konkursile kandideerimise tähtaeg oli teisipäeval. Tähtajaks seadis enda kandidatuuri üles seitse kandidaati, öeldi ERR-ile riigikantseleist.

5. juulil toimub niinimetatud dokumendivoor, kus tippjuhtide valikukomisjon otsustab, kes saavad edasi järgmisesse vooru. Sellel koosolekul otsustatakse samuti, millised ja millal on järgmised voorud.